Neuruppin

Zwei Männer in Neuruppin wurden per Haftbefehl gesucht – jetzt haben sie Besuch von der Polizei bekommen. Ein 35-Jähriger ist am Montag in seiner Wohnung im Stadtgebiet von den Revierpolizisten aufgesucht worden, weil gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Betruges vorlag.

Weil er die geforderte Summe von 1000 Euro bezahlen konnte, entging er der Haftstrafe in Höhe von 40 Tagen. Der 35-Jährige wurde durch die Staatsanwaltschaft bereits zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Als sie von seinem Aufenthaltsort erfuhr, hat sie die Fahndung nach dem Mann gelöscht.

Ein weiterer Mann ist Montagvormittag von den Revierpolizisten an seinem Arbeitsplatz in Neuruppin besucht worden, weil gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen Beleidigung vorlag.

Gegen eine Zahlung von 250 Euro zuzüglich etwa 75 Euro Gerichtskosten konnte der 36 Jahre alte Mann schließlich die Haftstrafe von zehn Tagen abwenden. Nachdem er das Geld bezahlt hatte, konnte er wieder zu seinem Arbeitsplatz zurückkehren und die Fahndung nach dem Mann wurde gelöscht.

Von MAZ-online