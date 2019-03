Neuruppin

Bei einer Feier in Neuruppin haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag zwei junge Männer verletzt. In dem Partyraum in der Fehrbelliner Straße waren gegen 2.25 Uhr mehrere Personen aneinandergeraten.

Dabei erlitten ein 24 Jahre alter Deutscher und ein 19-Jähriger aus Afghanistan Gesichtsverletzungen.

Zwei junge Männer im Krankenhaus

Die beiden jungen Männer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Die unbekannten Tatverdächtigen, die die beiden verletzt hatten, flohen, bevor die Polizei kam. Die Beamten konnten sie trotz Fahndung bisher nicht fassen.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 03391/35 40.

Von MAZ-online