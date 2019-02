Neuruppin

Nach dem bewaffneten Raubüberfall am 20. Januar auf die McDonalds-Filiale an der Neustädter Straße in Neuruppin hat die Polizei am Mittwoch zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 19- und einen 29-Jährigen.

Der 19-Jährige wurde von Beamten der Polizeidirektion Nord in seiner Wohnung in Bernau bei Berlin aufgespürt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei einen Teil der Beute aus dem Fastfood-Restaurant.

Zweiter Zugriff in einem Versteck in München

Der zweite Tatverdächtige wurde nach einer länderübergreifenden Fahndung in Bayern ermittelt und von Spezialkräften der Polizei in München in seinem Versteck aufgespürt. Auch bei ihm wurde eine größere Geldsumme gefunden, bei der es sich vermutlich um einen Teil der Beute handelt.

Alle drei hatten sich nach dem Überfall abgesetzt

Nach einem 30-Jährigen ebenfalls dringend Tatverdächtigen wird weiter intensiv gefahndet. Alle drei Täter hatten sich seit dem Überfall unter anderem ins Ausland abgesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Gegen alle dringend Tatverdächtigen waren zuvor durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin Haftbefehle erwirkt und durch einen Richter des hiesigen Amtsgerichtes erlassen worden.

Überfall kurz vor Ladenschluss

Die maskierten Männer hatten das Schnellrestaurant am 20. Januar gegen 23.50 Uhr betreten, vier Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Eine Mitarbeiterin erlitt einen Schock und wurde in einem Rettungswagen vor Ort behandelt.

Von MAZonline