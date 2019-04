Bückwitz

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag in Bückwitz ein 67 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Eine 65-jährige Autofahrerin setzte gegen 17 Uhr mit einem Opel rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in Bückwitz. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei offenbar den Radfahrer, welcher sich auf der Bundesstraße 5 befand.

Durch den Zusammenstoß kam der Mann zu Fall. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro teilte die Polizei mit.

Von MAZonline