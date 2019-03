Breddin

Beide Hinterreifen von einem VW, der am Breddiner Bahnhof abgestellt war, sind von Unbekannten zerstochen worden. Der 58-jährige Besitzer des Wagens entdeckte den Schaden am Samstagmittag. Das Auto stand vom 3. bis zum 9. März am Bahnhof.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 200 Euro. Beamte nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Von MAZonline