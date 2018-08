Gestüt will weiter sanieren

Neustadt Neustadt - Gestüt will weiter sanieren Das Neustädter Haupt- und Landgestüt will die Sanierung seiner historischen Bausubstanz fortsetzen. Aktuelles Ziel ist es, das Ensemble des historischen Landgestütes zu vervollständigen

Das markante Gebäude an der Havelberger Straße in Neustadt soll auch künftig Gestütsmitarbeitern Wohnraum bieten. Vorerst will man aber nur das Äußere herrichten. Quelle: Alexander Beckmann