Neustadt

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag am Bahnhof in Neustadt/Dosse einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Sie verwendeten dafür augenscheinlich Polenböller, wie die Polizei schreibt.

Reste der Knaller sind dort jedenfalls gefunden worden. Die Diebe scheiterten jedoch. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Von MAZ-ONline