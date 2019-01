Schönermark

Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Schönermark eingebrochen. Um ungestört die Räume durchsuchen zu können, sperrten die Diebe offenbar den Hund der Familie weg, teilte die Polizei mit. Die Einbrecher durchsuchten alle Zimmer.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter Geld, Laptops und Schmuck. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Der Einbruch ereignete sich zwischen 11 und 15 Uhr.

Von MAZonline