Neustadt

Eine Mülltonne brannte am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Straße Am Vogelsang in Neustadt. Anwohner riefen die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Frau offenbar einen Müllbeutel mit noch glimmenden Zigarettenresten an der Tonne abgestellt, teilte die Polizei mit.

Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Von MAZonline