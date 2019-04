Neustadt

Im Neustädter Haupt- und Landgestüt beginnt jetzt wieder ganz offiziell die Besuchersaison.

Das 1788 von Friedrich Wilhelm II. gegründete Gestüt hat zu jeder Jahreszeit ist zwar ganzjährig für Besucher geöffnet, doch von April bis September bietet es Gästen die Möglichkeit, sich spontan den Führungen jeweils dienstags und donnerstags um 15 Uhr sowie sonntags um 14 Uhr anzuschließen.

Drei Themen stehen schon fest

Auch in der neuen Saison wollen die Führungen wieder Wissenswertes zur Geschichte der Gestütsanlage und zum aktuellen Geschehen auf dem weitläufigen Areal vermitteln.

Erstes Thema wird der Nachwuchs sein. Denn der Frühling hat mit den neu geborenen Fohlen natürlich einen ganz besonderen Reiz. 23 der erwarteten 35 Fohlen haben aktuell bereits das Licht der Welt im Neustädter Abfohlstall erblickt. Nun genießen sie jeden Tag den Auslauf mit ihren Müttern auf dem Innenhof.

Wie lange muss man auf ein Fohlen warten? Wie geht so eine Geburt vonstatten? Und wie sehen die ersten Tage und Wochen im Leben eines Fohlens aus? Antworten auf diese und weitere Fragen wird es am kommenden Sonntag, dem 7. April, um 14 Uhr im Hauptgestüt geben und dann immer dienstags, donnerstags und sonntags.

Weiteres Thema ist ab 26. Mai der Neustädter Erholungswald . Ab 9. Juni geht es bei den Führungen dann um „Menschen und Pferde in Preußen“. Treffpunkt ist stets das Gestütsmuseum am Landstallmeisterhaus.

Fohlen haben noch ihren großen Auftritt

Die Neustädter Fohlen stehen übrigens am 4. Mai noch einmal im Mittelpunkt des Interesses. Dann wird im Hauptgestüt der beliebte „Fohlenfrühling“ gefeiert. Gleich danach ziehen die jungen Pferde dann mit ihren Müttern auf die großzügigen Sommerweiden des Gestütes. Wer sich also speziell für den Nachwuchs interessiert, sollte einen Besuch in den nächsten Wochen einplanen.

Aus Anlass der in Potsdam laufenden 5. Nationalen Pferdetourismuskonferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutschland zu Pferd betont Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger übrigens gerade die wirtschaftliche Bedeutung von Pferdesport und -zucht. „Als Faustregel gilt seit langem, dass drei bis vier Pferde einen Arbeitsplatz sichern.“

Der Pferdetourismus biete enorme Wachstumschancen im ländlichen Raum. Mehr als 12.000 Menschen in Brandenburg verdienten aktuell bereits direkt oder indirekt ihren Lebensunterhalt mit dem Pferd.

Mehr als nur ein Ausflugsziel

Das Haupt- und Landgestüt in Neustadt gilt dabei als Paradebeispiel. Das Gestüt ist engagierter Ausbildungsbetrieb. In der angegliederten Reit- und Fahrschule wird klassisches Reiten und Fahren mit dem Ziel der Harmonie zwischen Mensch und Pferd vermittelt. Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten ist das Gestüt darüber hinaus Wissenschaftsstandort.

Die Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt wurde in den vergangenen Jahren zu einem Kompetenzzentrum der Pferdezucht und des Tourismus, mit großer Ausstrahlung auf die gesamte ländliche Entwicklung der Region, ausgebaut. Das Agrarministerium stellte aus Landesmitteln und Mitteln des EU-Strukturfonds für ländliche Entwicklung bisher rund 40 Millionen Euro für die Sanierung der historischen Gestütsanlage zur Verfügung.

Eine Anmeldung zu den Führungen im Neustädter Gestüt ist nicht erforderlich. Erwachsene zahlen für die Teilnahme 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr 4 Euro. Kinder unter sechs Jahren sind kostenlos dabei.

Von MAZ online