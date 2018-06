Stüdenitz

Zum sechsten Mal hat der Förderverein Kirche Stüdenitz in diesem Jahr den „Eva Hoffmann-Aleith Wettbewerb für junge Literatur“ ausgeschrieben (MAZ berichtete).

Und die Resonanz war wie in den vergangenen Jahren wieder groß. Etwa 100 junge Menschen haben zum diesjährigen Thema „Verwandlungen“ bisher unveröffentlichte Texte eingereicht.

Es sind mehrheitlich Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasiums und der Carl-Diercke-Schule in Kyritz, der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt sowie der Freien Nachbarschaftsschule in Roddahn.

18 Preise für Epik und Lyrik

Eine unabhängige Jury hat nun die Texte gelesen und die Preisträger ermittelt. Vergeben hat sie innerhalb der verschiedenen Altersklassen 18 Preise für literarische Arbeiten in den Formen Epik und Lyrik. Dazu kommen drei Sonderpreise.

Beim Sichten aller Arbeiten konnte festgestellt werden: Auf vielfältige Weise haben sich die Teilnehmer mit dem Thema „Verwandlung“ auseinandergesetzt. Dabei haben sie Kreativität, Fantasie und Sensibilität bewiesen.

Die Pfarrerin schrieb historische Romane Eva Hoffmann-Aleith, zu deren Gedenken der Preis für junge Literatur alle zwei Jahre vom Förderverein Kirche Stüdenitz ausgeschrieben wird, wurde 1910 in Westpreußen geboren. Nach einem Philosophie- und einem Theologiestudium in Berlin lebte sie seit 1940 in Stüdenitz. In Stüdenitz wirkte sie als Pfarrerin und als Lehrerin. Als Autorin zahlreicher historischer Romane und Erzählungen machte sie sich einen Namen, besonders unter evangelischen Christen. Sie starb am 24. Februar 2002. Ihr Grab befindet sich auf dem Stüdenitzer Friedhof.

Was ist Verwandlung? Ist sie das Verpuppen, um ein schöner Schmetterling zu werden? Die Veränderung des Charakters? Veränderung eines Menschen durch Liebe, Freundschaft, einer Krankheit? Das Ergebnis eines Wohnortwechsels? Die Sicht durch eine neue Brille? Oder die Verwandlung eines Menschen von einem guten zu einem bösen – sogar zu einem Mörder? In den Geschichten und Gedichten spiegelt sich unsere reale Welt, mit all ihren Konflikten und Widersprüchen wider, aber auch die schönen Momente.

Manche Texte lösen Betroffenheit aus. Andere literarische Arbeiten führen in die Welt der Elfen, Feen und Zwerge. Science-Fiction ist ebenfalls ein beliebtes Thema. Die Jury hatte die Qual der Wahl. Hervorzuheben ist, dass es bei der Auswahl weitgehend Übereinstimmung gab.

Orgelmusik zur Preisverleihung

Die öffentliche Auszeichnung der Preisträger erfolgt nun am Donnerstag, den 14. Juni, in der Stüdenitzer Kirche. Die festliche Veranstaltung, zu der der Förderverein Kirche Stüdenitz und die Kirchengemeinde herzlich einladen, wird durch Glockenläuten um 17.50 Uhr eröffnet.

Dann erklingt Orgelmusik, dargeboten von der Wusterhausener Kantorin Hayan Kim. Weiterhin gestalten der Chor des Kyritzer Gymasiums, Bläser, Gesangssolisten und andere junge Akteure das Programm.

Die jeweils ersten Preisträger werden ihre Texte öffentlich vortragen. Diese Lesungen gehören zum Höhepunkt der Auszeichnungsveranstaltung. Anschließend wird zu einem kleinen Imbiss vor der Kirche eingeladen.

Von Renate Zunke