Brandenburg ist das bundesweit beliebteste Storchenland. Doch die Tiere haben es zunehmend schwer. Denn gerade in unserem Bundesland nimmt die Quote der Jungstörche ab. Selten bekommen Paare zwei oder mehr Junge. So viele bräuchte es aber, um die Population zu erhalten.Die Trockenlegung vieler Wiesen und der Ackerbau mit Monokulturen machen die Futtersuche für die Eltern schwer.

40 Kreisbetreuer des Naturschutzbundes (Nabu) sind in Brandenburg unterwegs, um die Störche zu zählen. Sie dokumentieren die Zahl der zurück gekehrten Störche und deren Bruterfolge.

Naturschützer erheben die Weißstorchdaten

Vom Landesbetreuer werden die Daten gesammelt und an die Bundesarbeitsgruppe Weißstorch des Nabu weitergeleitet, um Prognosen treffen zu können. Die Weißstorch-Daten werden deutschlandweit von ehrenamtlichen Naturschützern erhoben, wodurch Aussagen über die Entwicklung der Populationen getroffen werden können.

Für den Altkreis Kyritz ist Anselm Ewert zuständig. Dort werden die Störche bereits seit 1970 gezählt. Neben seiner dienstlichen Tätigkeit beim Umweltamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist er seit 1990 als ehrenamtlicher Storchenbetreuer unterwegs. Bestandserfassungen, das Ablesen der Ringe und die Instandhaltung der Brutplätze gehören zu den Aufgaben der Ehrenamtler.

Storchenguckerin von Neustadt und Wusterhausen

Unterstützt wird der Umweltschützer von der Neustädterin Uta Schöpke. Die 56-Jährige kümmert sich um die Storchennester im Amt Neustadt und Wusterhausen. Die Orte Goldbeck und Nackel gehören zu ihren storchenreichsten Ortschaften.

„Die Umwelt lag mir schon immer am Herzen“, sagt die Lehrerin, die an der Mosaikschule in Wittstock arbeitet. „Aber einfach nur zahlendes Mitglied beim Naturschutzbund zu sein, war mir zu wenig.“

Vor sieben Jahren starb ihr behinderter Sohn, um den sie sich sehr intensiv gekümmert hatte. Um das Schicksal zu verarbeiten und die neu gewonnene Freizeit sinnvoll zu nutzen, nahm sie in freien Stunden oft ihr Rad und fuhr in die Natur.

Die Ehrenamtler sind eine große Hilfe

Dabei begann sie die Storchennester in ihrer Region zu zählen und zu beobachten. „Irgendwann erzählte ich meinem Kollegen Bernd Ewert davon“, sagt sie. Der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbands Ostprignitz-Ruppin wurde hellhörig, denn er wusste um die vielen Storchennester, die sein Namensfetter Anselm Ewert betreute.

Für den Kreisbetreuer ist Uta Schöpkes Engagement eine große Hilfe. Seit fünf Jahren kontrolliert sie nun – ausgerüstet mit einem Fernrohr – die Storchennester in ihrer Region. Derzeit sind es 37 an der Zahl.

Um Fernrohr und Stativ transportieren zu können, fährt sie nun oft mit dem Auto. „Ich habe sehr viel Spaß daran“, sagt sie. An diesem Tag ist das Nest, das sie sich anschauen will, nicht weit entfernt. Es befindet sich am Lidl-Supermarkt in Neustadt.

Auf dem Parkplatz stellt Uta Schöpke das Fernrohr auf, interessiert beobachtet von den Leuten, die ihre Einkaufswagen vorbei schieben. Der Storch lässt sich von der Betriebsamkeit nicht stören.

Das erste Mal war besonders spannend

„Das erste Mal war besonders spannend“, erzählt Uta Schöpke. „Ich habe eine Liste bekommen, auf der beschrieben war, wo ich welches Nest finde. Das war nicht ganz einfach.“ Mittlerweile ist es für die Storchenbeobachterin zur Routine geworden. „Manchmal fahre ich auch zweimal zu einem Nest, denn es passiert auch, dass ich zu Hause ins Grübeln komme und denke: Da war doch noch ein zweites Köpfchen? Bei ihrer Tätigkeit wird die Neustädterin auch von den Anwohnern unterstützt.

„Man ist schon auf die Mithilfe angewiesen“, sagt sie. „Aus Kampehl hat mich letztens jemand angerufen, um mir mitzuteilen, dass das Nest so schief sei. Dann fahre ich natürlich dorthin, um nachzusehen.“

In Herzsprung hat ein Grundstücksbesitzer in einem Nest eine Kamera installiert. „Dort gibt es vermutlich fünf Eier“, sagt Uta Schöpke. „Vielleicht werde ich mit meiner Schulklasse demnächst dorthin fahren. Meine Schüler hören immer sehr interessiert zu, wenn ich von den Störchen erzähle. Sie haben auch schon Bilder gemalt.“

Störche mit Ringen sind von besonderem Interesse

Die Lehrerin der sonderpädagogischen Einrichtung freut sich darüber, dass die Kinder sehr interessiert zuhören und auch Fragen stellen, wenn sie von ihren Störchen erzählt. Besonders spannend ist es für die Nestbetreuerin, wenn sie entdeckt, dass der Storch einen Ring trägt.

„Dann melden wir die Nummer und bekommen von der Beringungszentrale Bescheid, wo der Storch beringt wurde“, sagt Uta Schöpke, die oft gemeinsam mit ihrer Tochter Anja unterwegs ist. Die 35-Jährige, die in einem Berlin Job-Center arbeitet, begleitet ihre Mutter vor allem am Wochenende und trägt die Daten nach der Arbeit in Tabellen ein. Oft heißt es jetzt für die beiden am Wochenende: „Schnell, schnell frühstücken, wir müssen los!!“

Von Cornelia Felsch