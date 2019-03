Voigtsbrügge

Unbekannte haben in Voigtsbrügge (Amt Neustadt) Sand in den Tank eines Traktors ­gefüllt. Der Schaden ist am Dienstag festgestellt worden, nachdem sich der Kraftstofffilter des Treckers immer wieder zugesetzt hatte. Mit der normalen Arbeit habe sich das nicht erklären lassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach dem Ausbau des Tanks wurde die ­Ursache für das Problem festgestellt. Der Traktor wird erst nach einer Tankreinigung wieder nutzbar sein. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unbekannte hatten sich offenbar über das Wochenende Zutritt zu dem Gebwerbebetrieb in Voigtsbrügge verschafft, wo der Trecker abgestellt war.

Von MAZonline