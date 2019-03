Zernitz

Auf die heruntergelassenen Rollläden eines Wohnhauses hat offensichtlich ein Unbekannter in Zernitz geschossen. Die Beschädigungen sind am Mittwoch gegen 12 Uhr entdeckt worden. Polizisten stellten mehrere Geschosse sicher.

Die hinter den Rollläden liegenden Fenster wurden nicht beschädigt, teilte die Polizei weiter mit. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar.

Einschusslöcher auch in Wittstock

In der Nacht zu Montag schossen Unbekannte in Wittstock auf eine Schaufensterscheibe. Außerdem gab es in Wittstock ein Einschussloch in der Fensterscheibe eines Wohnhauses und in der Scheibe eines Autos.

Von MAZonline