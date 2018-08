Neuruppin/Kyritz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 24. August

Lindow – Die Liedertour stoppt zum 20. Mal in Lindow. In der Jugendscheune am Gemeindehaus stehen ab 20 Uhr der kalifornische Blues-Rocker Jesse Ballard, die Flower-Power-Girl-Folkband aus Berlin „The Shevettes“, Songwriter-Pop- und Multiinstrumentalist Karl Neukauf und der tschechische Saxofonist Joe Kučera auf der Bühne.

Die Liedertour 2018 stoppt am Freitag in Lindow. Quelle: Agentur

Lüchfeld – Schüler ab sechs Jahre aus Küdow und Lüchfeld werden zum Kreativklub von 14.30 bis 17.30 Uhr im Klubhaus Lüchfeld, Hauptstraße 39 a, erwartet. Infos und Anmeldung unter 033928/900128.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der Geizige“ von Molière im Gutspark auf. Das Masken- und Synchrontheaterspiel um Geiz und Verschwendungssucht beginnt um 20.30 Uhr. In der Kirche ist von 18.30 bis 20.30 Uhr die Ausstellung mit Baumgesichtern und -gestalten von Johanna Zentgraf geöffnet.

Neuruppin – David Blair gibt ein Konzert in der Lobby des Neuruppiner Resorts Mark Brandenburg. Der junge Kanadier singt ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Sänger David Blair singt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Aaron Veale

Neustadt – In Olafs Werkstatt in Neustadt tritt die Band Depeche Mode Revival aus Tschechien auf. Das Konzert in der Robert-Koch-Straße beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Die „Depeche Mode Revival“-Band tritt am Freitag in Neustadt auf. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Politisches Kabarett bringt Gerald Wolf ab 19.30 Uhr auf die Bühne der Rheinsberger Musikbrennerei. Mit Gitarre parodiert er bekannte Politiker zu aktuell brennenden Fragen. Reservierungen unter Telefon 033931/80 89 01.

Kabarettist Gerald Wolf tritt am Freitag in Rheinsberg auf. Quelle: Denis Kuberski

Wall – Die Freiwillige Feuerwehr Wall feiert ihr 85-jähriges Jubiläum und lädt zum Dorffest ein. Im Park vor dem Herrenhaus in Wall beginnt der Trubel um 19 Uhr – mit Hüpfburg, Preiskegeln, Fackelumzug, Lagerfeuer und Disco. Am Sonnabend geht es weiter ab 9.30 Uhr.

Der Sonnabend, 25. August

Bantikow – Start zum Klempowsee-Triathlon ist um 14 Uhr auf der Badewiese in Bantikow. Zu den Disziplinen gehören 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren und 6,5 Kilometer Laufen.

Blandikow – Das Erntefest in Blandikow beginnt um 13 Uhr mit einem Umzug.

Damelack – Der A-cappella-Chor „Manus mulierum“ gibt ein Konzert in der Kirche von Damelack. Die fünf Frauen aus Kyritz nehmen ihr Publikum ab 15 Uhr mit auf eine musikalische Entdeckungsreise. Der Eintritt ist frei.

Der A-Cappella-Chor „manus mulierum“ singt am Sonnabend in Damelack. Quelle: Veranstalter

Dreetz – Die Dreetzer Linedancer feiern ihr 15-jähriges Bestehen. Von 14 bis 18 Uhr sind Besucher bei freiem Eintritt in der Bartschendorfer Straße willkommen – zu Speis und Trank, Kinderbelustigung, Wettbewerben und Linedance-Programm. Ab 19 Uhr ist Disco.

Flecken Zechlin – Eine Radtour startet um 13 Uhr am „Schönen Blick” am Ortsausgang von Flecken Zechlin. Die 25 Kilometer lange Tour führt über Kagar mit Kaffeepause in Warenthin und zurück. Mitfahrer melden sich in der Touristinfo bei Frau Schmidt unter Telefon 033923/7 04 12 an. Ab 19 Uhr wird es gemütlich beim Kino- und Grillabend auf der Festwiese.

Flecken Zechlin – Von Irland und Schottland und seinen Bewohnern singt Gunnar O’Neill in der Kirche von Flecken Zechlin. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Königshorst – Livemusik erschallt im Luch beim Sommernacht-Open-Air. Ab 19 Uhr rocken „Poor Withe Trash“, die „Sugar Beats“ und „Bills Garage Rollers“ auf der Wiese an der Gaststätte Luchquelle in Königshorst.

Kränzlin – Die Kränzliner beginnen ihr Dorffest mit einem Umzug um 14 Uhr. Gefeiert wird ab 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

Kyritz – Der Anglerverein Elektrobau Kyritz lädt zum Familienangeln ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an den EAB-Bootshallen. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 033971/7 37 54.

Lindow – Das letzte Konzert der Lindower Sommermusiken in diesem Jahr trägt den Titel „Mit Glanz und Gloria“. Daniel Schmahl, Trompete, Corno da caccia, und Hans Peter Kortmann, Orgel, spielen ab 20 Uhr in der Stadtkirche.

Daniel Schmahl spielt am Sonnabend in Lindow. Quelle: Nils Bornemann

Linow – Die Jugendfeuerwehr Linow besteht seit 25 Jahren. Ein Tag der offenen Tür bietet Spaßwettkämpfe, Vorführungen, Musik, Fackelzug und Tanz. Los geht’s um 10.30 Uhr an der Kirche mit einem Ummarsch der Jugendwehren.

Die Jugendfeuerwehr Linow lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Quelle: privat

Metzelthin – Metzelthin feiert seinen 725. Jahrestag, denn 1293 wurde der Ortsname „Mutzelthin“ erstmals in einer Urkunde erwähnt. Das Fest beginnt mit einem historischen Umzug um 11 Uhr. Weiter geht es mit viel Musik, Dia-Vortrag, Show mit „Olaf, der Flipper“ und Pia Malo und Tanz.

Olaf Malolepski singt am Sonnabend in Metzelthin. Quelle: Eric Thoma Fotografie

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der Geizige“ von Molière im Gutspark auf. Das Masken- und Synchrontheaterspiel um Geiz und Verschwendungssucht beginnt um 20.30 Uhr.

Neuruppin – Ein Floh- und Trödelmarkt lädt von 8 bis 14 Uhr zum Stöbern und Feilschen auf dem Neuruppiner Schulplatz ein. Für Speisen und Getränke sorgt der Wochenmarkt und ein Regionalmarkt bietet verschiedene Produkte aus der Umgebung an.

Neuruppin – Die Ruppiner Kliniken laden zum Sommerfest unter dem Motto „Fit und gesund in jedem Alter – Prävention durch Bewegung“ auf ihre Festwiese ein. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Tipps, Einblicke in modernste Medizintechnik, das Rohrpostsystem und die Pathologie sowie ein attraktives Bühnenprogramm.

Das Sommerfest der Ruppiner Kliniken findet am Sonnabend zum 16. Mal in Neuruppin statt. Quelle: Ruppiner Kliniken

Neuruppin – Im Neuruppiner Museum kann man die Geschichte und Technik des Buch- und Letterndrucks kennenlernen und selbst einen Schriftsatz drucken. Das Schaudrucken mit Horst Frohmüller beginnt um 11 Uhr in der August-Bebel-Straße 14/15.

Neuruppin – Die Bechliner Feuerwehr in Neuruppin feiert 110-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Ein Festumzug durchs Dorf startet um 12 Uhr. Auch eine Technikschau, Vorführungen, Rundfahrten, Musik, Essen und das Spielmobil gehören zum Programm.

Neuruppin – Die Schlossfestspiele Ribbeck gastieren in Neuruppin. Im Tempelgarten wird ab 19 Uhr das Theaterstück „Die drei Musketiere“ aufgeführt. (www.schlossfestspiele-ribbeck.de)

Die Schlossfestspiele Ribbeck bringen „Die drei Musketiere“ am Sonnabend nach Neuruppin. Quelle: Matthias Anke

Neuruppin – Der Neuruppiner Tanzclub Imperial lädt zum Discofox-Workshop ins Restaurant „Villa Romantica“, Heinrich-Rau-Straße 14a, ein. Getanzt wird in der Cocktailbar ab 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Roddahn – Eine Ausstellung unter dem Titel „Paare und Wörter“ von Sergej Horovitz wird um 15 Uhr in der Kirche von Roddahn eröffnet. Zu sehen sind fotografische Inszenierungen von verschieden gewachsenen und bearbeiteten Hölzern.

Ein Foto von Sergej Horovitz, zu sehen in einer Ausstellung in Roddahn. Quelle: Sergej Horovitz

Wall – Spaßwettkämpfe, Hüpfburg, Disco und Auftritt der Theatergruppe „Griebener Disteln“ und des BCC unterhalten ab 9.30 Uhr beim Dorffest in Wall am zweiten Tag.

Spaßwettkämpfe der Feuerwehr – am Sonnabend beim Dorffest in Wall. Quelle: Feuerwehr

Wusterhausen – Die Stadtrallye der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Wusterhausen beginnt um 9 Uhr. An den Start gehen 14 Mannschaften aus der Kleeblattregion und aus Friesack.

Zermützel – Der Kremserhof lädt zur Nachtwanderung zum Vollmond ein. Los geht es um 20 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter 0171/1 70 77 27.

Der Sonntag, 26. August

Döllen – Der Musiker Roland Berens bringt R’n’B, Folk und Rock in die Kirche von Döllen. Er singt und begleitet sich mit Gitarre und Mundharmonika ab 17 Uhr.

Roland Berens tritt am Sonntag in Döllen auf. Quelle: Ralf Steinecke

Heilbrunn – Die Wohnstätten für betreutes Wohnen in Heilbrunn feiern ihr Jahresfest mit buntem Unterhaltungsprogramm. Auch die Dorfbewohner sind herzlich willkommen. Das Fest beginnt mit einem Open-Air-Gottesdienst um 13 Uhr.

Kränzlin – Am Kränzliner Saal starten um 10.30 Uhr die Käfer und Beetle zur Ausfahrt. Die Tour führt über Gottberg, Kantow, Dessow und Neustadt nach Großderschau zum Straußenhof (Kaffeepause) und weiter nach Rathenow zum Optikpark (Imbisspause).

Die Käfer- und Beetlesausfahrt startet am Sonntag in Kränzlin. Quelle: Peter Geisler

Netzeband – Das Theaterstück „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ des Theatersommers Netzeband ist im Gutspark ab 15 Uhr hinter der Kirche zu erleben.

Neustadt – Kabarettist Michael Ranz bespaßt das Publikum in Olafs Werkstatt in Neustadt. „Ranz auf großer Fahrt in die Karibik“ heißt sein Programm ab 15 Uhr. Einlass ist ab 14 Uhr, dann gibt es auch schon Kaffee und Kuchen.

Kabarettist Michael Ranz tritt am Sonntag in Neustadt auf. Quelle: promo

Rheinsberg – 60 MusikerInnen aus ganz Deutschland haben drei Tage lang im Schloss Rheinsberg gemeinsam Orchesterwerke einstudiert und laden nun zur öffentlichen Generalprobe ins Schlosstheater ein. Das Konzert beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Musikwerkstatt Berlin-Brandenburgischer Liebhaberorchester in Rheinsberg. Quelle: Agentur

