Der Freitag, 25. Mai

Bork – „Songs and Dances von John Dowland“ ist ein Konzert ab 19 Uhr in der Borker Kirche überschrieben. Die Sängerin Juliane Kunzendorf (Berlin) und die Gitarristin Agnieszka Chruszczynska (Polen) präsentieren die schönsten Lieder Tänze des englischen Komponisten.

Kyritz – Der Zirkus Aeros gastiert von Freitag bis Sonntag auf der Kyritzer Festwiese hinter dem Kulturhaus. Zweistündige Vorstellungen gibt es am Freitag um 17 Uhr, am Sonnabend um 15 Uhr und 18.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Die Kasse öffnet stets eine Stunde vorher.

Lüchfeld – Schüler ab sechs Jahre aus Küdow und Lüchfeld werden zum Kreativklub von 14.30 bis 17.30 Uhr im Klubhaus Lüchfeld, Hauptstraße 39 a, erwartet. Infos und Anmeldung unter 033928/90 0128.

Neuruppin – Im Rahmen der Ausstellung „20 Jahre Parzival am See in Neuruppin“ von Matthias Zágon Hohl-Stein lädt die Galerie am Bollwerk in Neuruppin zu einem Vortrag ein. Walter Martin Rehahn stellt ab 19 Uhr in einer Präsentation mit Musik das Leben und Werk des Künstlers Michelangelo Buonarroti vor.

Rheinsberg – Das Festival Solanum wird um 10 Uhr auf dem Rheinsberger Kirchplatz mit Alphornklängen von Saus & Braus eröffnet. Zum gesamten Programm mit Markt, Kochstudio, kulinarischer Schatzsuche, Livezeichnen und mehr.

Rheinsberg – Auf der Seebühne in Rheinsberg spielt das Hamburger Trio Meinberg/Meyer/Oberbeck. Das Jazz-Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

„Jazz am See“ präsentieren Béla Meinberg, Klavier, Tilman Oberbeck, Kontrabass, und Jan-Phillip Meyer, Schlagzeug, am Freitag in Rheinsberg. Quelle: Julia Schoenemann

Der Sonnabend, 26. Mai

Brüsenhagen – Eine Mitternachtslesung beginnt um 22 Uhr im Kirchturm von Brüsenhagen. Im fahlen Schein von flackernden Kerzen liest Robert Rausch Texte von Edgar Allan Poe: Das verräterische Herz, Das Fass Amontillado, Die Maske des roten Todes und Der Rabe. In einer Pause werden Käsehäppchen und Riesling gereicht.

Damelack – Damelack feiert sein erstes Dorffest in und an der Kirche. Zum Programm von 10 bis 17 Uhr gehören Stände mit Handwerk, Kunst und Trödel, eine Händlermeile, Spiel und Spaß für Kinder, Speis und Trank.

Kleinzerlang – Die Einwohner von Kleinzerlang sind zum Glockenturmfest an der Kirche eingeladen. Ab 14.30 Uhr ist auch fürs leibliche Wohl gesorgt.

Königshorst – Martina Brömme und Waldemar Cada öffnen ihren Pfarrgarten am Haus Hauptstraße 42 in Königshorst für Besucher. Von 10 bis 19 Uhr kann man bei Kaffee und Kuchen die Natur genießen.

Martina Brömme und Waldemar Cada öffnen ihren Garten am Sonnabend in Königshorst. Quelle: Frauke Herweg

Kunow – Im Kulturzentrum Abaco Space in der Thomas Müntzer Straße 21 in Kunow wird eine neue Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten der Künstler Le Scat Noir, Ulrika Segerberg, Giampaolo di Cocco und Ignazio Fresu. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr.

Kyritz – Der Zirkus Aeros gibt auf der Festwiese in Kyritz zwei Vorstellungen – um 15 und 18.30 Uhr.

Kyritz – Die St.-Marienkirche in Kyritz lädt zum Konzert mit dem Musikertrio Bending Times ein. Christian Grosch (Piano, Komposition), Toralf Schrader (Kontrabass) und Enno Lange (Schlagzeug) spielen Songs und Chorals ab 17 Uhr. (siehe Foto oben)

Neuruppin – Der 6. Fahrradtag mit geführten Touren und Familienprogramm nimmt ab 8.30 Uhr seinen Lauf ab dem Neuruppiner Schulplatz. Für nähere Infos zu den einzelnen Rundtouren und Anmeldungen für die Bike-Safari ist die Inkom Neuruppin zu erreichen unter Telefon 03391/82 20 94 64.

Die Einradgruppe der „Gauklerkids“ vom Zirkuszentrum Neuruppin gibt am Sonnabend eine Vorführung beim Fahrrad-Tag in Neuruppin. Quelle: Gunda Kniggendorf

Neuruppin – Die Stadt Neuruppin veranstaltet eine Fundsachenversteigerung auf dem Schulplatz. Nicht abgeholte Sachen wie Fahrräder, Schmuck, ein Moped und anderes können bereits ab 9.30 Uhr betrachtet werden. Die Auktion beginnt um 10 Uhr.

Neuruppin – Im Neuruppiner Stadtpark wird um 14 Uhr ein Wildkräuterpfad eröffnet. Yvonne Grunert erklärt die hier wachsenden Wildkräuter, die es anschließend selbstständig zu finden und erkennen gilt. Unter allen, die erfolgreich waren, werden Eintrittskarten für das Museum Neuruppin verlost.

Neuruppin – Die „Röka Bigband“ aus Bad Kreuznach gibt ein Konzert im Neuruppiner Tempelgarten im großen, überdachten Rondell. Die jungen Musiker spielen Swing-Hits, Rock, Melodien aus Film und Fernsehen, Soul- und Funkmusik ab 19.30 Uhr.

Neuruppin – Im JFZ Alte Brauerei in Neuruppin legt DJ Craft – Ex-DJ der Berliner Hip-Hop-Band K.I.Z. – auf. Die Party steigt um 23 Uhr in der Fehrbelliner Straße.

Neustadt – Die größten Hits der Rockband Deep Purple sind in Olafs Werkstatt in Neustadt zu hören. Die Thüringer Deep-Purple-Tribute-Band „Shades of Purple“ rockt die Bühne in der Robert-Koch-Straße ab 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Die Tribute-Band Shades of Purple tritt am Sonnabend in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Quelle: Veranstalter

Rheinsberg – Das Solanum-Festival in Rheinsberg nimmt seinen Lauf ab 10 Uhr.

Rheinsberg – Ein Mann (Micha Kreft) im Kampf gegen die Endzeitstimmung auf dem Sofa und gegen die Ferienlagerlaunen der Politik, umstellt von hundert Frauen (Antje Poser), die alle sein Bestes im Sinn haben: Das Kabarett-Kabinett-Stück unter der Regie von Gisela Oechelhaeuser, mit Textbeiträgen von Philipp Schaller in der Rheinsberger Musikbrennerei beginnt um 19.30 Uhr.

Sturmfrei - Windstärke 6 heißt es beim Kabarettabend mit Micha Kreft und Antje Poser am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Ein ungewöhnliches Konzert ist mit dem „Vegetable Orchestra Wien“ im Schlosstheater Rheinsberg ab 20 Uhr zu erleben. Das Gemüseorchester spielt auf frisch hergestelltem Gemüse, welches man nach dem Konzert näher betrachten kann. Als Zugabe wird eine Gemüsesuppe ausgeschenkt, die gemeinsam mit den Künstlern verspeist werden kann.

Das Vegetable Orchestra Wien unterhält am Sonnabend in Rheinsberg mit Instrumenten aus frischem Gemüse. Quelle: Agentur

Strubensee – Zum Ehemaligentreffen lädt das Haus Schönbirken in Strubensee ein. Von 10 bis 16 Uhr wird sich ausgetauscht und gemeinsam gegessen. Interessierte lassen sich durch die Suchthilfeeinrichtung führen.

Wustrau – „Jazz mit Akzent“ präsentiert das Duo Compass in der Wustrauer Kirche. Das Sommermusik-Konzert mit Carla Caballero, Gesang, und Benjamin Doppscher, Gitarre, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Die spanische Sängerin Carla Caballero Figueroa und der Gitarrist Benjamin Doppscher bringen am Sonnabend jazzige Klänge in die Wusterauer Kirche. Quelle: Agentur

Zechow – Die Schlepperfreunde Ruppiner Schweiz versammeln ihre Fans zum zehnten Schleppertreffen auf der Festwiese in Zechow. Zum Programm ab 10 Uhr gehören Fahrzeugausstellung, eine große Ausfahrt, Kinderbelustigung und Party, Spaß und Tanz am Abend mit den Musikern Eric und Marcus.

Zermützel – Der Ornithologe Bernd Ewert führt bei einer morgendlichen Wanderung rund um Zermützel in die Geheimnisse der Vogelstimmen ein. Treffpunkt ist am Kremserhof Zermützel um 7.30 Uhr.

Zernitz – Die Freiwillige Feuerwehr Zernitz-Lohm lädt zum Tag der offenen Tür anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr. Am Feuerwehrgerätehaus in Zernitz gibt es Vorführungen, Spiele, Speisen und Getränke von 14 bis 17 Uhr.

Der Sonntag, 27. Mai

Köpernitz – Zum Tag der Gräfin lädt das Köpernitzer Kulturgutshaus ab 14.30 Uhr ein. Eine Ausstellung mit Bildern von Günter Rieger, ein Vortrag zur Familiengeschichte der Gräfin La Roche Aymon in Wort und Bild und ein Spaziergang zum Waldfriedhof gestalten den Nachmittag. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen sind möglich unter 033931/3 78 55.

Die Ausstellung “Versuche, immer wieder – neue Bilder von Günter Rieger” ist am Sonntag im Kulturgutshaus Köpernitz zu sehen. Quelle: Veranstalter

Kränzlin – Käfer und Beetle versammeln sich um 10 Uhr am Kränzliner Saal, Kleine Straße 17. Eine gemeinsame Ausfahrt um den Ruppiner See startet um 10.30 Uhr. Weitere Infos hat Mathias Köppen unter 0171/6 45 41 99.

Kyritz – Der Zirkus Aeros gibt auf der Festwiese in Kyritz um 14 Uhr seine letzte Vorstellung.

Neustadt – Der Pferdeprofi Bernd Hackl ist mit seiner Live-Tour „Aufbruchstimmung“ im Landgestüt Neustadt zu Gast. Ab 9.30 Uhr stellt er sich den unterschiedlichen Problemen von Ross und Reiter und gibt wertvolle Tipps zu Umgangs- und Trainingsformen für das jeweilige Pferd.

Neustadt – In Olafs Werkstatt steht Parodist Reiner Kröhnert auf der Bühne in der Robert-Koch-Straße. Ab 15 Uhr nimmt er Politiker hemmungslos und scharfzüngig aufs Korn und auseinander. Bereits ab 14 Uhr wird Kaffee und Kuchen serviert.

Parodist Reiner Kröhnert tritt am Sonntag in Neustadt auf. Quelle: Veranstalter

Protzen – Zum Sonntagskaffee trifft man sich ab 14.30 Uhr im Gutshaus von Protzen. Dankward Legde liest aus den Erinnerungen seines Vaters aus der Zeit als Gutsfamilie in Protzen.

Rheinsberg – Das Solanum-Festival in Rheinsberg geht ab 10 Uhr dem Ende zu.

Vehlow – Der A-capella-Chor „Manus mulierum“ gibt ein Frühlingskonzert ab 15 Uhr in der Vehlower Kirche. Die sechs Frauen aus Kyritz nehmen mit auf eine musikalische Entdeckungsreise durch Europa und Übersee.

Der A-Cappella-Chor manus mulierum singt am Sonntag in der Vehlower Kirche. Quelle: Veranstalter

Wall – Thomas und Marion Blümchen öffnen ihren japanischen Garten in Wall von 10 bis 18 Uhr. Besucher können in der Dorfstraße 18a farbenfrohe Kois im Teich, eine Bonsai-Schau und Vorführungen der japanischen Blumensteckkunst bewundern. Der Eintritt ist frei.

Der japanische Garten von Marion und Thomas Blümchen in Wall ist am Sonntag geöffnet. Quelle: privat

Zermützel – Der Kremserhof in Zermützel lädt zu einer Kremserfahrt zur Ginsterblüte in die Kyritz-Ruppiner Heide ein. Los geht es um 10 Uhr in Neuglienicke am Kleinen Waldhaus. Anmeldungen nimmt Jürgen Strache entgegen unter Telefon 0171/1 70 77 27.

