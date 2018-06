Neuruppin/Kyritz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 15. Juni

Alt Ruppin – Zum Abschluss der Seniorenwoche wird ab 14 Uhr ins Hotel „Am Alten Rhin“ in Alt Ruppin geladen. Die Funkengarde des RCC führt ein kleines Programm auf, danach kann zu Musik von DJ Bernd Breuer getanzt werden.

Die Funkengarde des Rheinsberger Carnevalclubs tritt am Freitag in Alt Ruppin auf. Quelle: Veranstalter

Buskow – Ein multimedialer Vortrag unter dem Titel „Die Hohenzollern und ihre Bedeutung für Kunst und Kultur“ beginnt um 19 Uhr im Bodoni-Vielseithof in Buskow. Als Referent ist Autor Jörn Sack zu Gast. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Frankendorf – Die dritte Berlin-Brandenburger Waldarbeitsmeisterschaft wird um 9 Uhr in Frankendorf eröffnet. Der Ausscheid in den Disziplinen Zielfällung, Kettenwechsel, Kombinations-, Präzisionsschnitt und Entastung startet um 9.15 Uhr.

Kyritz – Elftklässler vom Kurs Darstellendes Spiel des Kyritzer Gymnasiums laden zum Comedy-Abend in ihrer Schule ein. „Lachen bis der Arzt kommt“ heißt es in der Aula ab 19 Uhr.

„Lachen bis der Arzt kommt“ heißt es beim Comedy-Abend im Kyritzer Gymnasium. Quelle: privat

Neuruppin – Das Rheinländische Figurentheater ist das gesamte Wochenende auf dem Bernhard-Brasch-Platz in Neuruppin mit dem Stabfigurenspiel „Der kleine Rabe Socke“ zu Gast. Vorführungen sind am Freitag um 17 Uhr (All-inclusive-Aktion – jedes Kind erhält Tüte Popcorn und ein Getränk gratis), am Sonnabend um 15 Uhr und am Sonntag um 11 und um 15 Uhr.

Das Rheinländisches Figurentheater ist für Kinder ab drei Jahren in Neuruppin zu Gast. Quelle: privat

Rheinsberg – Das Open-Air-Musikfestival „Rock am Rhin“ ist zwei Tage lang in Rheinsberg zu erleben. Los geht es um 20 Uhr. Am Freitag heizen die Bands Full Moon Frenzy, kælla, Boba Cat, Hasenscheisse und Bernd am Grill auf der Bühne auf dem Multifunktionsplatz hinter der Keramik Manufaktur ein. Einlass ist ab 19 Uhr.

Rheinsberg – „Wir haben genug“ stellen die Kabarettisten Martin Valenske und Henning Ruwe von der „Distel“ kategorisch fest. Ab 19.30 Uhr ulken die beiden in der Musikbrennerei Rheinsberg.

Rheinsberg – Die Rheinsberger Hofkapelle „Ludus Instrumentalis“ gibt ein Konzert im Spiegelsaal im Schloss Rheinsberg. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Rheinsberger Hofkapelle 2018 „Ludus Intrumentalis“: Lola Soulier (Barock Oboe), Anna Dmitrieva (Barock Violine), Evgeni Sviridov (Barock Violine), Ekaterina Biazrova (Chembalo und Orgel), Davit Melkonyan (Barock Cello) spielt am Freitag in Rheinsberg. Quelle: Rosa-Frank.com

Der Sonnabend, 16. Juni

Damelack – Das Blechbläserquintett der Kreismusikschule spielt in der Kirche von Damelack. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Danach wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Erhaltung der Kirche wird gebeten.

Das Blechbläserquintett der Kreismusikschule OPR spielt am Sonnabend in Damelack. Quelle: Veranstalter

Dreetz – Eine Zuchtschau des Vereins „Deutsch Kurzhaar Oderland“ beginnt um 10 Uhr im Arboretum in Dreetz. Dabei werden die schönsten Hunde dieser Rasse gesucht.

Dreetz – Im Dreetzer Arboretum wird zum Backen eingeladen. Ab 14 Uhr kann man seinen eigenen Kuchen mitbringen und selbst im Steinbackofen backen. Dazu gibt es Kaffee und frischen Streuselkuchen.

Frankendorf – Die Waldarbeitsmeisterschaft geht in die zweite Runde, siehe Freitag. Ab 8.30 Uhr sind Zuschauer beim Ausscheid willkommen. Ab 10.15 Uhr gehören Technikschau, Simulatoren im Einsatz, Wissenswertes für Kinder und Siegerehrung zum Programm.

Hohenofen – Rammstein-Keyboarder Christian Lorenz alias

Flake liest ab 20 Uhr in der Papierfabrik in Hohenofen aus seinem neuen Buch „Heute hat die Welt Geburtstag“. Karten können erfragt werden per E-Mail unter mail@papierfabrik-hohenofen.de.

Flake - Keyboarder von Rammstein – liest am Sonnabend in Hohenofen. Quelle: OLAF HEINE

Kränzlin – Zum „White Dinner“ wird in Kränzlin vor der Kirche geladen. Ab 18 Uhr ist jeder willkommen – in Weiß gekleidet, mit Tisch, Stühlen, Essen und Getränken.

Kyritz – Beim Kreis-Cup im Schwimmen der Wasserwacht Ostprignitz-Ruppin sind Zuschauer gern gesehen. Eröffnung ist um 11 Uhr im Kyritzer Strandbad, der Wettbewerb startet um 11.30 Uhr.

Manker – 110 Jahre Feuerwehr Manker werden in Manker gefeiert. Besucher werden ab 9 Uhr am Feuerwehrgerätehaus und auf der Festwiese erwartet.

Neustadt – CCR-Fans können sich auf einen Abend mit der Tributeband JFC in Neustadt freuen. Das Konzert mit der John Fogerty Coveration in Olafs Werkstatt beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Neuruppin – Die Waldarbeitsschule Kunsterspring lädt zum Tag der offenen Tür ein. Zum Programm von 10 bis 17 Uhr gehören stündliche Führungen, ein Waldspielemobil und Vorführungen der üblichen Waldarbeiten auf dem Übungsplatz.

Neuruppin – Die Ausstellung „Gestern – heute – morgen. Unser Neuruppin“ im Neuruppiner Museum wird mit einer Finissage um 13 Uhr beendet. Ab 14.30 Uhr sind Besucher an eine große Kaffeetafel im Hof des Museums eingeladen und ein Kreativworkshop beginnt um 15 Uhr.

Neuruppin – Stabfigurenspiel „Der kleine Rabe Socke“, Braschplatz, um 15 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Hang-, Harfen- und Gitarrenklänge sind im Neuruppiner Tempelgarten zu hören. Das Ensemble Klangart Berlin unterhält das Publikum unter freiem Himmel ab 19.30 Uhr.

Das Trio Klangart Berlin mit Wolfgang Ohmer musiziert am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Nietwerder – In Nietwerder trifft man sich zum Schwofen in Achim´s Scheune. Der Dorftanz mit einem Sommerkurzprogramm des RCC beginnt um 20 Uhr.

Rheinsberg – Das Open-Air-Musikfestival „Rock am Rhin“ in Rheinsberg geht weiter. Ab 20 Uhr sind die Bands Planlos, Drunken Hippies, Zaunpfahl und Katzenomas auf der Bühne auf dem Multifunktionsplatz hinter der Keramik-Manufaktur zu erleben. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Band Katzenomas ist am Sonnabend beim „Rock am Rhin“ in Rheinsberg mit dabei. Quelle: paul

Rheinsberg – Zum Konzert der Flötenklasse von Prof. Hans-Udo Heinzmann wird ins Schlosstheater Rheinsberg geladen. Beginn ist um 17 Uhr im Foyer.

Der Querflöten-Kurs der Musikakademie Rheinsberg spielt am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Veranstalter

Rohrlack – Rohrlacker Höfe öffnen ihre Türen mit buntem Programm zu einem gemeinsamen Hoffest. So freuen sich der Sternhof, Rosenberger Hof, Lindenhof, Gestüt oder Kräutergarten Lavendelblüte über Besucher von 11 bis 18 Uhr.

Segeletz – Zum Dorffest in Segeletz wird sich auf der Festwiese versammelt. Ein buntes Programm beginnt um 14 Uhr – mit Kaffee und Kuchen, Kinderprogramm und Tanz am Abend mit DJ Andy und den Groovies.

Teetz – Mit Livemusik, Kinderspaß und Feuerwerk wird in Teetz gefeiert. Das Dorffest beginnt um 14.30 Uhr.

Wulkow (Wusterhausen) – In Wulkow wird das erste Mal ein Trödelmarkt veranstaltet. Auf dem Grundstück von Holger Zepuntke in der Teetzer Straße 7 kann von 10 bis 15 Uhr gestöbert werden.

Wustrau – Zum dritten Sommer- und Familienfest in Wustrau trifft man sich am Badestrand ab 14 Uhr. Für Spaß und Unterhaltung sorgen sommerliche Rhythmen afrikanischer Musiker mit ihren Djemben, Kinderwasserwettkämpfe, Neptuntaufe, Baumklettern, Wasserrutschbahn, eine Hebebühne und Tanz am Abend.

Neptun kommt zur Taufe am Sonnabend zum Sommerfest in Wustrau. Quelle: privat

Der Sonntag, 17. Juni

Dreetz – Fußballfans treffen sich zum Public Viewing im Dreetzer Gemeindezentrum. Das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko läuft ab 17 Uhr über die Großleinwand. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Garz – Mit einem Gastspiel unter dem Titel „Welcome to the town“ sind Kinder der Ballettschule am Staatsballett in der Garzer Kirche zu erleben. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kinder der Ballettschule am Staatsballett sind am Sonntag zu Gast in Garz. Quelle: Agentur

Kränzlin – Zum Public Viewing treffen sich Fußballfans in Kränzlin in der Schreiber-Scheune, Große Straße 14. Das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko beginnt um 17 Uhr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Kyritz – Die Hansa-Radler laden zur Sieben-Seen-Tour ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in Kyritz am Parkplatz Wässering.

Lindow – Ein Konzert für Frühaufsteher ist bei einer Vogelstimmenwanderung auf der Insel Werder zu erleben. Los geht es um 6.30 Uhr mit der „Dorothee“ am Jachthafen in Lindow. Anmeldungen sind nötig unter Telefon 033933/7 02 97.

Neuruppin – Stabfigurenspiel „Der kleine Rabe Socke“, Braschplatz, um 11 und 15 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Der Kammerchor Chorisma erfreut mit einem Sommerkonzert ab 16 Uhr in der Siechenhauskapelle. Reservierungen sind erwünscht unter Telefon 03391/39 88 44.

Der Kammerchor der Siechenhauskapelle Neuruppin Chorisma singt am Sonntag in Neuruppin. Quelle: privat

Neuruppin – Die Posaunenchöre Temnitz, Protzen/Fehrbellin und Gäste aus Neuruppin spielen in der katholischen Kirche in Neuruppin. Das Bläserkonzert zum Zuhören und Mitsingen beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vielitz – Victor von Halem (Gesang, Rezitation), Reinhard Hagen (Gesang) und Rüdiger Mühleisen am Piano gehen mit ihrem Publikum auf musikalische Wanderschaft. Das Konzert in der Musikscheune Vielitz beginnt um 17 Uhr. Kartentelefon: 033933/7 10 58.

