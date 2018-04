Tipps fürs Wochenende - Singen und tanzen in Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 13. April

Alt Ruppin – Das Mitsingprojekt „Sing dela sing“ ist im Kornspeicher Neumühle zu Gast. Ab 20 Uhr leiten und begleiten der Sänger Cem A. Süzer und der Pianist Gunter Papperitz das Publikum durch die bekanntesten Hits der Popgeschichte.

Neuruppin – Während der Kindermusicalwoche des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin haben 40 Mädchen und Jungen ab der 4. Klasse das Musical „Rut“ einstudiert. Die Geschichte einer jungen verwitweten Frau, die ihrer Schwiegermutter in deren Heimatland folgt, wird um 18 Uhr in der Klosterkirche aufgeführt.

Rheinsberg – Die als Tatort-Staatsanwältin bekannte Schauspielerin Mechthild Großmann ist im Schlosstheater Rheinsberg zu Gast. Sie liest scharfzüngige Monologe über skurrile, manchmal auch tragische Frauen, aus dem Buch „Ein Kräcker unterm Kanapee“ von Alan Bennett. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.

Mechthild Großmann liest am Freitag in Rheinsberg. Quelle: Daniel Sadrowski

Rheinsberg – Politisches Kabarett mit Musik bringt Heinz Klever auf die Bühne der Musikbrennerei in Rheinsberg. Sein Programm „Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, hat meistens eine gute Zeit“ beginnt um 19.30 Uhr in der Königsstraße 14.

Politisches Kabarett mit Heinz Klever am Klavier – Freitag in der Musikbrennerei in Rheinsberg. Quelle: Agentur

Der Sonnabend, 14. April

Berlitt – Naturheilkundliche Pflege und Sterbebegleitung ist das Thema eines Vortrags von Kristin Peters ab 16 Uhr. Die Agrarwissenschaftlerin hat dazu ein Buch geschrieben und stellt es im Gemeindesaal im Schloss Berlitt vor.

Buskow – Zur Rum- und Weinverkostung mit maritimen Kurzgeschichten wird in den Bodoni-Vielseithof in Buskow geladen. Beginn ist um 19 Uhr. Plätze müssen vorher online reserviert werden über www.bodoni.org.

Rum- und Weinverkostung mit Kurzgeschichten am Sonnabend in Buskow. Quelle: privat

Demerthin – Kartenspieler treffen sich zum 12. Kleeblattpokalturnier im Saal der Gemeinde am Schloss Demerthin. Ab 10 Uhr werden die Skat- und Rommékarten gemischt.

Dreetz – Zuschauer sind beim 44. Dreetzer Motocross-Rennen willkommen. Die Rennen starten am Eichenweg in Dreetz – am Sonnabend und am Sonntag, jeweils um 9 Uhr.

Herzberg – Die Herzberger rüsten sich zum Frühjahrsputz. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz am Friedhofsportal. Handwerkszeug ist bitte mitzubringen. Nach getaner Arbeit gibt es einen gemütlichen Imbiss im Gemeindezentrum.

Kränzlin – Die Kränzliner Einwohner treffen sich zum Arbeitseinsatz am Dorfgemeinschaftshaus in Kränzlin. Von 9 bis 12 Uhr sollen Bänke gestrichen und es soll Laub geharkt werden. Dafür sind bitte Drahtbürsten und Laubharken mitzubringen. Ein Imbiss steht danach für die Helfer bereit.

Kyritz – Zum Arbeitseinsatz treffen sich die Mitglieder des Anglervereins Kyritz auf dem Vereinsgelände am Untersee. Gewerkelt wird am Sonnabend und am Sonntag, jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Kyritz – Die Mitglieder des Seglervereins Untersee Kyritz treffen sich um 9 Uhr zum Arbeitseinsatz im Hafengelände. Das Seglerheim soll gereinigt werden.

Kyritz – Die Kreativwerkstatt Muckout ist in neue Räume gezogen. Die Neueröffnung in der Pritzwalker Straße 36 in Kyritz (Gelände des ehemaligen Opel-Autohauses) soll von 10 bis 17 Uhr kreativ, bunt und spaßig gefeiert werden.

Kyritz – Der Kyritzer Heimatverein zeigt eine Ausstellung zum Leben und Wirken des Heimatdichters Ernst Stadtkus in der Heimatstube, Johann-Sebastian-Bach-Straße 6. Ab 14 Uhr liest die Kyritzerin Annemarie Ostermeier Stadtkus-Gedichte auf Plattdeutsch vor.

Kyritz – Zum Fifa-Zockerturnier treffen sich Kinder und Jugendliche im Kyritzer Jugendfreizeitzentrum, Perleberger Straße 10. Los geht es um 14 Uhr. Nähere Infos hat Michael Herbst von der Berlin-Brandenburgischen Landjugend unter Telefon 0152/08 20 29 59.

Kyritz – Das Wittstocker Blasorchester spielt ab 16 Uhr im Kulti Kyritz. Die Musiker sorgen für Frühlingsstimmung mit klassischer Blasmusik, modernen Schlagern und traditionellem Liedgut.

Das Blasorchester Wittstock spielt am Sonnabend in Kyritz. Quelle: privat

Kyritz – Das erste Konzert der „Kyritzer Kirchenmusiken“ bestreiten der Countertenor Lukas Sabionski, der Bariton Fernando López-Hernández und am Klavier Chelsey Padilla in der Sankt-Marienkirche Kyritz. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Bariton Fernando López-Hernández (l., aus Mexiko) und Countertenor Lukas Sabionski (aus Kyritz) singen am Sonnabend in der Sankt-Marienkirche Kyritz. Quelle: Kati Etter

Neuruppin – Schöne und frische Pflanzen und Stauden bieten Profi- und Hobbygärtner von 8 bis 14 Uhr auf dem Neuruppiner Schulplatz an. Gleichzeitig öffnet der erste Flohmarkt der Saison – neben dem Wochenmarkt auf dem Schulplatz.

Neuruppin – An der Treskower Kirche öffnet ein Trödelmarkt von 9 bis 13 Uhr. Zwischendurch kann sich mit Kaffee und Kuchen, Waffeln und Gegrilltem gestärkt werden.

Neuruppin – Das zweite Hunderennen veranstaltet der Hundesportverein Hot Dogs ab 10 Uhr auf seinem Hundeplatz, Alfred-Wegener-Straße 5, in Treskow. Kleine und große Hunde treten in zwei Läufen gegeneinander an. Der Gewinner erhält einen Pokal. Der Eintritt ist frei, der Spaß für Kinder mit Hund steht hier im Vordergrund.

Neuruppin – Die Kita Eichhörnchen in Neuruppin veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 13 Uhr kann sich am Kastaniensteg 7 umgeschaut und zum Konzept informiert werden.

Neuruppin – Die Neuruppiner Integrationskita Bummi lädt zum Trödelmarkt mit Hüpfburg, Programm der Jugendfeuerwehr und leckerem Kuchen ein. Von 10 bis 14 Uhr kann in der Franz-Maecker-Straße 28c verweilt werden.

Neuruppin – Die Schöne Party von Radio eins startet mit einem „Electro-Spring-Special“ in den Frühling. Neben dem Schöne-Party-Mix von Dr. M sorgt Gast-DJ Justin Fidèle für tanzbaren Electro Swing in der Neuruppiner Pfarrkirche. Los geht es um 21 Uhr.

Die Schöne Party steigt am Sonnabend in der Neuruppiner Pfarrkirche. Quelle: Petruschkefilm

Protzen – Zum Frühjahrsputz starten die Einwohner von Protzen um 9.30 Uhr am Kirchvorplatz. Auch rings ums Gutshaus wird aufgeräumt und es werden weitere Blumenkästen aufgestellt. Arbeitsgeräte sind bitte mitzubringen. Ein Imbiss stärkt die Helfer danach.

Rheinsberg – Beim 12. Kunsthandwerkermarkt präsentieren Töpfermeister und Kunstkeramiker ihre Produkte und ihr Handwerk in der Rheinsberger Innenstadt. Am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10.30 bis 17 Uhr kann geschaut, gestöbert und gefeilscht werden.

Rheinsberg – Das zweite Folkfest in der Rheinsberger Remise bestreiten die Bands „Quietschfidel“, „Velvet Green“ und die „Couchies“. Beginn ist um 19 Uhr in der Mühlenstraße 15.

Das Trio „Velvet Green" singt und spielt am Sonnabend beim 2. Folkfest in Rheinsberg. Quelle: Veranstalter

Vehlow – Der Liedermacher Olaf Kämmerer gibt ein Konzert im Raum der Kirchengemeinde in Vehlow. Er singt besinnliche und heitere Lieder über Alltägliches und begleitet sich dabei auf seiner Gitarre ab 17.30 Uhr.

Wuthenow – Ein Frühjahrsfeuer lockt die Einwohner von Wuthenow ins Freie. Am Weg nach Nietwerder wird es um 19 Uhr angezündet. Für Musik, Essen und Getränke ist gesorgt.

Der Sonntag, 15. April

Dreetz – Dreetzer Motocross-Rennen um 9 Uhr – siehe Sonnabend.

Köpernitz – Bernd Donner liest Kurzgeschichten im Gutshaus Köpernitz. „Donnerlittchen – Heiter-Satirisches zum Sport“ heißt es ab 15 Uhr. Platzreservierungen sind möglich unter 033931/3 78 55.

Bernd Donner liest am Sonntag Heiter-Satirisches zum Sport im Gutshaus Köpernitz. Quelle: privat

Kyritz – Arbeitseinsatz des Anglervereins Kyritz, 8 bis 12 Uhr – siehe Sonnabend.

Kyritz – Der Kyritzer Hansechor „Stella maris“ gibt ein Frühlingskonzert im Hotel „Waldschlösschen“ in Kyritz, Seestraße 110. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Netzeband – Während der Kindermusicalwoche des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin haben Mädchen und Jungen das Musical „Rut“ einstudiert. Die Geschichte einer jungen verwitweten Frau, die ihrer Schwiegermutter in deren Heimatland folgt,wird um 16.30 Uhr in der Temnitzkirche in Netzeband aufgeführt.

Neuruppin – Im Neuruppiner Kunstraum wird eine neue Ausstellung eröffnet. Ellinor Euler aus Berlin stellt einige ihrer großen Zeichnungen vor. Wieslawa Stachel aus in Köln zeigt Collagen. Von Fletcher Benton sind Metallreliefs und signierte Aquarell-Drucke zu sehen. Die Vernissage beginnt um 12 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße 37.

Collagen von Wieslawa Stachel sind am Sonntag im Neuruppiner Kunstraum zu sehen. Quelle: Agentur

Neuruppin – Das Calmus-Ensemble aus Leipzig ist zu Gast in der Neuruppiner Siechenhauskapelle. Die Vokalreise um die Welt beginnt in der Siechenstraße um 16 Uhr.

Das Calmus-Ensemble Leipzig tritt am Sonntag in der Siechenhauskapelle Neuruppin auf. Quelle: Zandel

Neustadt – Kabarettist Chin Meyer entführt sein Publikum durch die Welt der Reich- oder Armmacher. Gelacht werden darf ab 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen in Olafs Werkstatt in der Robert-Koch-Straße in Neustadt. Der Einlass beginnt um 14 Uhr.

Rheinsberg – Kunsthandwerkermarkt, von 10.30 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

Vichel – Uwe Wichmann plaudert über „Vögel in unserer Umgebung – bemerken, beobachten, staunen“ im Schloss Vichel. Sein Vortrag beginnt um 16 Uhr, ein Parkspaziergang mit ihm schließt sich an. Das Café im Schloss ist bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Von MAZ online