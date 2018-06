Rheinsberg

Ein bereits häufiger aggressiv aufgetretener 16-Jähriger hat am Freitagnachmittag mit einem Gürtel auf einen 38-jährigen Berliner eingeschlagen und dem Mann gegen den Kopf getreten. Der Jugendliche hatte den Mann an der Kasse des Lidl-Marktes ohne ersichtlichen Grund beschimpft und ihm dann vor dem Laden aufgelauert. Durch die Schläge mit dem Gürtel wurde der Berliner leicht am Unterarm verletzt.

Täter flüchtet, wird aber gefasst

Im folgenden Gerangel trat der 16- Jährige dem Geschädigten gegen den Kopf. Zeugen trennten die beiden. Der Täter flüchtete, konnte aber kurz darauf von Polizisten gefasst werden. Bereits mehrfach hat der 16-Jährige grundlos Leute beschimpft und tätlich angegriffen, so die Polizei.

Von MAZonline