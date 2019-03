Rheinsberg Rheinsberg - 74 Kandidaten fürs Stadtparlament Die Kandidaten für die Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung stehen nun fest. 74 Personen gehen ins Rennen um die insgesamt 18 Posten. Auch für die Ortsbeiräte gibt es genügend Bewerber – und eine Besonderheit.

Die Kommunalwahlen finden am 26. Mai statt. In Rheinsberg gehen dabei genügend Kandidaten in das Rennen. Quelle: Reyk Grunow