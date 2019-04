Rheinsberg Rheinsberg - Christoph Römhild ist jetzt der Pfarrer von Rheinsberg Die Evangelische Kirchengemeinde Rheinsberg hat jetzt auch offiziell wieder einen Pfarrer. In der Rheinsberger St.-Laurentius-Kirche fand am Sonntag der feierliche Gottesdienst zur Amtseinführung von Christoph Römhild statt.

Christoph Römhild ist seit Ende 2018 in Rheinsberg. Am Sonntag wurde er endlich in sein Amt als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde eingeführt. Quelle: Reyk Grunow