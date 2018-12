Seit fast 30 Jahren ist es ein fest eingetragener Termin im Kalender ehemaliger Rheinsberger Schüler: Am 27. Dezember, am ersten Tag nach Weihnachten, kommen sie zu ihrem Absolvententreffen zusammen. Mehrere Generationen sitzen dann am Tisch und kommen ins Gespräch. Das Datum ist bewusst gewählt.