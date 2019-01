Rheinsberg

Eine Silvesterrakete explodierte in Rheinsberg in der Hand eines elfjährigen Jungen. Das Kind erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades an der Hand und wurde in das Krankenhaus nach Neuruppin gebracht, teilte die Polizei am Neujahrstag mit.

Elfjähriger zündet Rakete erneut an

Der Junge hatte laut Polizei Silvester gegen 22 Uhr eine nichtdetonierte Rakete auf einem Parkplatz in Rheinsberg gefunden und diese erneut angezündet.

Von MAZonline