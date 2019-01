Rheinsberg Rheinsberg - Stolpersteine für Rheinsberg Auch Rheinsberg könnte bald Stolpersteine als Mahnung und Erinnerung an die Bürger bekommen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Peter Böthig und Christoph Römhild wollen sich dafür stark machen.

2011 verlegte Gunter Demnig in Lindow erste Stolpersteine. In Neuruppin gibt es schon länger welche, in Fehrbellin seit 2018. Quelle: Peter Geisler