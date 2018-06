Kommunalaufsicht will Streit in Rheinsberg schlichten

Rheinsberg - Die Kommunalaufsicht hat jetzt die zerstrittenen Rheinsberger zu einem Gespräch eingeladen. Mit dabei sind die Fraktionschefs und der Bürgermeister.

In dem Rheinsberger Streit werfen sich beide Seiten gegenseitig eine Angriffshaltung an den Kopf – vor allem in den Auseinandersetzungen um den problembehafteten Rathausbau (im Hintergrund). Quelle: Celina Aniol