Viel Muskelkraft, Fitness und jede Menge gute Laune, dies alles brachten am vergangenen Samstag die mehr als 200 Teilnehmer und hunderte Besucher der diesjährigen Kutterrace anlässlich des 22. Rheinsberger Hafenfestes mit in Prinzenstadt. Organisiert wurde der Ruderwettstreit vom Marineclub Rheinsberg unter der Leitung vom Vereinschef Olaf Weniger und Jugendwart Günter Steffens.

Seit mehr als 10 Jahren so Steffens wird dieser Wettkampf inzwischen ausgetragen, wobei sich die mit 10 Ruderern besetzten Holzkutter, ZK 10, auf einer Strecke von 250 Metern und über Wende Retour auf dem Grienericksee um die schnellsten Zeiten bemühen.

Drei Frauenmannschaften

In diesem Jahr, so Steffens weiter, sind 13 Mannschaften an den Start gegangen, drei davon reine Frauenmannschaften. Mit dabei auch Julia und Stephan Neß mit Töchterchen Lea von den Likedeelers aus der Hansestadt Bremen. Beide aktive Ruderer die sich seit langem mit mehreren Trainingsstunden pro Woche auf diesen Wettkampf vorbereiteten.

Julia Neß, in diesem Jahr erstmalig hier am Start, wie auch die Müllroser Kutterkameraden, die am Ende den Sieg bei den Männern und damit den Pokal sowie den Wanderpokal mit nach Hause nehmen konnten. Bei den Frauen hatte am Ende die Marinegirls Rheinsberg die Nase vorne und konnten somit ihren Wanderpokal erfolgreich verteidigen.

Ruderregatta als Höhepunkt

Ein weiterer Höhepunkt war die Ruderregatta des Rheinsberger Rudervereins, wo auch der Nachwuchs sein Können und seine Leistungen unter Beweis stellen konnten. Auch hier bestanden bereits hohe Leistungsanforderungen an die Sportler, wie auch an die beiden 12 jährigen Ruderer Jordan Stein und Lennard Grefrath im Doppel mit Steuermann. Am anderen Ende des Bollwerks testeten inzwischen alle Mannschaften ihre Geschicklichkeit beim Wurfleinenzielwurf oder an der“ (Seemanns) Kontenbank „ Hier siegten die Rostocker Oldies souverän.

Bereits am Freitag hatte der Heimatverein Rheinsberger Seenkette e. V. mit seinem Vorsitzenden Robert Frank als Veranstalter des Hafenfestes ein tolles Kinderfest mit vielen Attraktionen auf die Beine gestellt und auch Samstag gab es viel Kulturelles in Form einer Modenschau der Firma Lieblingsstücke, den Darbietungen einer Kindertanzgruppe des Rheinsberger Karnevalsclubs oder den Seemannsliedern des Männergesangsvereins „Vorwärts“ zu erleben.

Uwe Kröger zum Ehrenmitglied ernannt

Bevor der Polizist der Wasserschutzpolizei Bernd Köpke als singender Seemann mit seinen Liedern die Besucher erfreute, das langjährige Urgestein des Wassersports, Uwe Kröger, zum Ehrenmitglied des Rheinsberger Marinevereins ernannt.

Von Peter Lenz