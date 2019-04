Das kleine Basdorf in der Gemeinde Rheinsberg hat zur Bundestageswahl im September bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil dort sechs Wahlhelfer für fünf Wähler im Einsatz waren. Jetzt wählt Basdorf den Ortsbeirat nicht an der Wahlurne, sondern in einer Dorfversammlung – und drei Wochen vor der Kommunalwahl.