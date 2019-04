Rheinsberg

Getankt ohne zu bezahlen hat ein junger Mann am Samstag um 9.55 Uhr in Rheinsberg. Der Mann füllte 48 Liter Diesel in den Tank eines dunkelblauen VW Passat mit auffälligen Audi-Leichtmetallfelgen sowie 20 Liter Super-Benzin in einen Kanister und fuhr dann davon.

Die Polizei beschreibt den Dieb wie folgt: 20 bis 30 Jahre als, 1,80 Meter groß, bekleidet mit dunkelblauer Jeanshose, schwarze Kapuze über dem Kopf, unter der Kapuze ein dunkles Basecap. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZ-online