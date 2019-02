Rheinsberg Rheinsberg - Uraufführung der Kammeroper fällt aus Weil die Musik nicht rechtzeitig fertig wird, fällt die Uraufführung der Rheinsberger Kammeroper aus. Welche Gründe das hat, ist offen. In Berlin singen derzeit dennoch viele Gesangstalente für die Kammeroper um die Wette.

Wer bei der Kammeroper als Sänger auf der Bühne stehen will, der muss den Gesangswettbewerb gewinnen. Dieser läuft derzeit in Berlin, bald aber auch in Moskau. Quelle: Peter Geisler