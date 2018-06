Den Mitgliedern des Rheinsberger Bauausschusses gehen die Bemühungen um den Ausbau der maroden Linower Ortsdurchfahrt zu langsam voran. „Wir müssen versuchen, das Land darauf festzunageln, dass sie die Planung 2019 macht“, forderte zum Beispiel Jörg Möller (SPD).

Konzept erneut kritisiert

Doch so einfach ist es aus Sicht der Stadtverwaltung nicht. Denn der zuständige Landesbetrieb Straßenwesen hat erst vor Kurzem erneut die mangelhafte Zuarbeit der Rheinsberger Verwaltung zu diesem Projekt kritisiert. Dabei geht es um das Konzept zur Beseitigung von Regenwasser, das die Stadt im vergangenen Jahr dem Land vorgelegt hatte (die MAZ berichtete).

Stadt bessert nach

„Der Landesbetrieb hat Zweifel an der Umsetzbarkeit geäußert“, so Bauamtsleiter Daniel Hauke. Im Moment sei die Rheinsberger Verwaltung dabei, an dem Konzept nachzubessern. Das werde aber noch einige Zeit dauern. Auch weil die Planung an eine externe Firma vergeben werden muss. Das kann im Moment aber nicht passieren, weil der Etat noch nicht beschlossen ist.

Landesbetrieb dämpft die Hoffnungen

Frank Schmidt vom Landesbetrieb macht den Rheinsbergern indes nicht viel Hoffnung, dass die Straße in Linow schnell in Angriff genommen wird. Selbst wenn das Konzept ordentlich vorliegt, werde es einige Zeit dauern, bis sich seine Behörde des Projekts annehmen kann.

Konzept seit Langem fällig

„Es ist nicht so, dass man dann nur mit den Fingern zu schnipsen braucht“, so Schmidt. „Wir müssen es erst ins laufende Geschäft einordnen.“ Auf eine Zeitschiene mag sich der Landesmitarbeiter deshalb nicht festlegen. Die Rheinsberger seien aber selbst Schuld an der Situation: Aus Schmidts Sicht hätten sie die Abgabe des Konzepts zuvor nicht jahrelang verschleppen sollen.

Von Celina Aniol