310 350 Euro für das Sanierungsgebiet „Stadtkern Rheinsberg“ und 151 500 Euro für das Förderprogramm „Soziale Stadt“ will die Verwaltung als Eigenanteil vorzeitig aus der Stadtkasse abrufen. Das Problem ist, dass die Kommune keinen beschlossenen Haushalt hat. Zwar sollen die Stadtvertreter über den Etat Mitte Juni entscheiden. Ob sie tatsächlich den Haushaltsentwurf bestätigen, ist unklar. Die Verwaltung befürchtet nun, dass sie das aus den beiden Programmen zur Verfügung gestellte Fördergeld nicht abrufen kann, wenn sich das Prozedere verzögert.

Es geht um 1,5 Millionen Euro

Denn die Mittel – 1,2 Millionen Euro für die Stadtsanierung und 300 000 Euro für „Soziale Stadt“ – werden nur dann ausgeschüttet, wenn die Stadt ihren Eigenanteil auf ein Treuhandkonto einzahlt. Und nur dann können auch Arbeiten im Bereich Städtebau erfolgen, zu denen auch der Rathausneubau gehört.

Die Zeitschiene ist eng

„Wenn wir jetzt nicht entscheiden, dann schaffen wir das alles nicht“, sagte Kämmerer Fred Hofmann im Bauausschuss. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Zeitplan so eng gestrickt ist, entgegnete CDU-Stadtvertreter Walter Luy. Die Zeitschiene sei eng, so Hofmann. Denn wenn die Stadtvertreter den Etat im Juni nicht bestätigen, werden sie es erst in ihrer nächsten Sitzung im August tun können. Wenn erst da Planungen für Bauprojekte starten, die bis Jahresende durchgeführt werden müssen, werde es sehr knapp.

Kompromiss gefunden

Der Bauausschuss folgte nach längerer Diskussion einstimmig dem Vorschlag von Christian Halbeck (SPD) und empfiehlt den Vorgriff auf den Haushalt für den Städtebau – allerdings vorbehaltlich der Diskussion über den Etat.

Von Celina Aniol