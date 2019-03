Rheinsberg

Bei einem Einsatz in Rheinsberg sind am Sonnabend zwei Polizisten verletzt worden. Die Beamten waren in die Kurt-Tucholsky-Straße gerufen worden, weil sich dort eine 27-jährige Frau von einem Mann gestalkt fühlte. Der Mann hielt sich wiederholt vor ihrer Wohnung auf.

Als die Polizisten dem 29-Jährigen einen Platzverweis aussprachen, ging dieser zuerst weg, kehrte dann aber schnell zurück. Als die Polizisten ihn nun in Gewahrsam nahmen wollten, schlug der 29-Jährige mit den Fäusten gegen den Kopf eines 50-jährigen Polizeibeamten. Dieser trug so starke Verletzungen davon, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Beim Fesseln leicht an der Hand verletzt

Beim Fixieren und Fesseln des 29-Jährigen wurde zudem ein 58-jähriger Polizist leicht an der Hand verletzt. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Stalker fest.

Ein Drogentest verlief bei ihm positiv auf die Einnahme von Kokain. Bei der Vernehmung machte der 29-Jährige derart wirre Angaben, dass seine zwangsweise Unterbringung in eine geschlossene Psychiatrie veranlasst werden musste, teilte die Polizei mit.

Verletzter Polizist vorerst nicht dienstfähig

Der am Kopf verletzte Polizist konnte nach einer Behandlung wieder das Neuruppiner Krankenhaus verlassen. Er ist vorerst nicht dienstfähig. Der 58-jährige Beamte wurde leicht verletzt und ist weiter dienstfähig.

Die Polizisten leiteten gegen den 29-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollsteckungsbeamte in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung sowie Nachstellung ( Stalking) ein.

Von Axel Knopf