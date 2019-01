Ostprignitz-Ruppin

Das Veranstaltungsprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 18. Januar

Heiligengrabe – „Wenn Gott ins Kino geht“ lautet das Motto von vier Filmabenden im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Der erste beginnt um 19 Uhr mit „Fontane – Effi Briest“ von Werner Fassbinder. Am Sonntag wird ab 10 Uhr ein Gottesdienst zum Film in der Heiliggrabkapelle abgehalten.

Lindow – Zum gemütlichen Neujahrstreff kommt man um 14 Uhr vor dem offenen Rathaus in Lindow zusammen. Die Jugendband Nameless und DJ Will sorgen für musikalische Unterhaltung und es gibt Kaffee, Kuchen, Grillwurst, Schmalzstullen und Glühwein.

Neuruppin – In einer zweiten Ausstellung „Einblicke“ zeigen die Erwachsenen-Fotogruppen der Jugendkunstschule Neuruppin ihre Arbeiten im Foyer des Alten Gymnasiums. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr.

Neuruppin – Um das Alter und das Altwerden dreht sich alles ab 20 Uhr im Neuruppiner Stadtgarten. In charmanter Manie liest Sky du Mont aus seinem neuen Buch „Jung sterben ist auch keine Lösung“. Kabarettistin Christine Schütze kontert singend am Klavier. Einlass ist ab 19 Uhr.

Christine Schütze und Sky du Mont unterhalten ihr Publikum am Freitag in Neuruppin. Quelle: C.BARZ

Neuruppin – Die Berliner Autorin Christine von Brühl liest in der Neuruppiner Fontanebuchhandlung, Karl-Marx-Straße 82, aus ihrem Buch „Gerade dadurch sind sie mir lieb – Theodor Fontanes Frauen“. Die Lesung beginnt um 19 Uhr.

Autorin Christine von Brühl liest am Freitag aus ihrem Buch in Neuruppin Quelle: Christian Bark

Neustadt – Uwes Musikschule aus Kyritz feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert ab 20 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt. Es spielen mehrere Musikschulbands, die sich in den vergangenen zehn Jahren gegründet haben. Der Eintritt ist frei.

Rheinsberg – Nach einem viertägigen Workshop präsentieren hochbegabte Musiker ihr Können im Rheinsberger Schlosstheater. Das Abschlusskonzert der Internationalen Musikakademie Berlin mit Werken von Haydn, Mozart und anderen Komponisten beginnt um 17 Uhr.

Hoch begabte Musiker wollen hoch hinaus – ihr Können zeigen sie am Freitag in Rheinsberg. Quelle: Jeanette Schäfer-Jaschik

Wustrau – Zum Tag der offenen Tür laden die Grüne Schule und der Hort Kleeblatt in Wustrau von 17 bis 19 Uhr ein. Eltern können sich über Konzepte und Arbeitsgemeinschaften informieren, Kinder an verschiedenen Stationen ausprobieren. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Sonnabend, 19. Januar

Blumenthal – Am Blumenthaler Bürgerhaus werden ab 17 Uhr die ausgedienten Weihnachtsbäume verbrannt. Zum Aufwärmen gibt es am Lagerfeuer Glühwein.

Dannenwalde – Der Dannenwalder Sportverein lädt zur zweiten Preisskatrunde ins Sporthaus von Dannenwalde ein. Die Spieler treffen sich um 14 Uhr.

Gnewikow – Auf der Wiese hinter der Scheune in Gnewikow brennen die letzten Weihnachtsbäume, wenn es nicht regnet. Das Knutfest mit Speis und Trank beginnt um 15 Uhr.

Kyritz – Die Knattermimen belustigen ihr Publikum im Kyritzer Kulturhaus, Perleberger Straße 8. Der Schwank „Der keusche Lebemann“ ist ab 16 Uhr in drei Akten zu erleben.

Die Knattermimen sind am Sonnabend mit einem Schwank in Kyritz zu erleben. Quelle: privat

Neuruppin – Ein einjähriger Schauspielkurs mit Schauspielerin Julia Richter startet in der Jugendkunstschule Neuruppin. Wer daran teilnehmen will, meldet sich unter 03391/3 55 52 20 an und kommt zum Casting von 10 bis 16 Uhr in den Neuruppiner Stadtgarten.

Die Schauspielerin Julia Richter lädt zum Casting am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Max Lautenschlaeger

Neuruppin – Eine Andacht für Trauernde beginnt um 11 Uhr im Garten der Erinnerung am Hospiz Haus Wegwarte an der Fehrbelliner Straße 38 in Neuruppin (bei Schlechtwetter im Seminarraum). Anschließend kommt man zu Kaffee und Gebäck im Seminarraum zusammen.

Neuruppin – Fans der Heavy-Metal-Szene kommen im Neuruppiner Stadtgarten ab 20 Uhr auf ihre Kosten. Grave Digger und die Schweizer All-Girl-Metal-Band Burning Witches lassen es krachen mit Songs wie „Headbanging Man“ oder „ Heavy Metal Breakdown“.

Grave Digger prägt die Heavy-Metal-Szene und kommt am Sonnabend nach Neuruppin. Quelle: Jens Howorka

Neustadt – Die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt hofft auf viele Besucher beim Tag der offenen Tür von 13 bis 16 Uhr. In den Räumen an der Lindenstraße 6 können sich Schüler der zukünftigen siebten und elften Klassen mit ihren Eltern über das Schulleben und einen weiterführenden Bildungsweg informieren.

Nietwerder – Zu Skat und Rommé treffen sich Kartenspieler in der Gaststätte Bärenschänke in Nietwerder. Das Turnier startet um 18 Uhr.

Rheinsberg – Die Ausstellung „Zwischen Buchdeckeln und ringsherum“ über die Edition Rieger im Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg endet mit einer Führung. Der Verleger Günter Rieger führt um 15 Uhr durch seine Schau. Der Eintritt ist frei.

Rheinsberg – Bizarre Winterklänge spielen die Flötistin Susanne Ehrhardt und der Instrumentalist Hans-Karsten Raecke, und mit einem Ausschnitt aus ihrem kabarettistischen Jahresrückblick bringt Kabarettistin Jane Zahn Politikern die Flötentöne bei. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg.

Hans-Karsten Raecke spielt am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Veranstalter

Sewekow – In Sewekow werden Weihnachtsbäume ab 17 Uhr auf dem Feuerplatz in der Buchholzer Straße verbrannt. Bis 12 Uhr können die ausgedienten und abgeschmückten Bäume zum Abholen vor die Grundstücke gelegt werden. (Foto oben)

Vehlow – Zum Weihnachtsbaumverbrennen trifft man sich in Vehlow auf dem Dorfplatz. Die Feuerwehrjugend sammelt die Bäume von 14 bis 16 Uhr, danach wird das Feuer entfacht.

Wittstock – Die Gebäude- und Wohnungsverwaltung Wittstock veranstaltet um 12.30 und 15.30 Uhr ein Neujahrsbowlen für ihre Mieter (mit Anmeldung). Wer nicht bowlen möchte, kann eine unterhaltsame Zeit bei Glühwein und Bratwurst verbringen.

Zaatzke – Auf dem Sportplatzgelände in Zaatzke werden ab 17 Uhr

Weihnachtsbäume verbrannt. Am wärmenden Feuer gibt es geräucherte Forellen, Gegrilltes, Waffeln und Getränke für Groß und Klein. Ab 10 Uhr werden die vor die Haustür abgelegten Weihnachtsbäume eingesammelt.

Die Zaatzker verbrennen ihre Weihnachtsbäume am Sonnabend auf dem Sportplatz. Quelle: Christian Bark

Der Sonntag, 20. Januar

Neuruppin – Das Puppentheater Krambambul präsentiert in der Jugendkunstschule im Alten Gymnasium in Neuruppin sein Wintermärchen. „Die Schneekönigin“ erfreut Jung und Alt ab 15 Uhr. Platzreservierungen unter Telefon 03391/3 55 52 25.

Das Puppentheater "Die Schneekönigin" ist am Sonnabend in Neuruppin zu erleben. Quelle: JKS

Neuruppin – Das Streichensemble „ad libitum“ der Musikschule Neuruppin gibt ein Konzert in der katholischen Kirche in Neuruppin. Die erwachsenen Laienmusiker und Musikschulschüler musizieren ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Neuruppin – Aktuelle Hochzeitstrends werden bei der Hochzeitsmesse „Sich trauen” in Neuruppin präsentiert. Die Messe im Resort Mark Brandenburg an der Seepromenade mit regionalen und überregionalen Ausstellern und buntem Programm ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Zur Hochzeitsmesse werden viele Besucher am Sonnabend in Neuruppin erwartet. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Jack Shepherd ist mit seinem Programm „The Ed Sheeran Experience“ auf Welttournee. Ab 18 Uhr ist er in der Pfarrkirche in Neuruppin zu erleben. Der Einlass beginnt um 17 Uhr.

Jack Shepherd ist am Sonnabend mit „The Ed Sheeran Experience“ in Neuruppin zu Gast. Quelle: Veranstalter

Neustadt – Die Clowns Hops und Hopsi sind ab 15 Uhr mit Spiel und Spaß sowie Jonglage, Musik und Zauberei in Olafs Werkstatt in Neustadt zu erleben. Eventuell gibt es noch Restkarten an der Abendkasse, zu erfragen unter Telefon 033970/1 44 23.

Wittstock – In der katholischen Kirche in Wittstock feiert der Bischof des Erzbistums Berlin, Heiner Koch, um 10.30 Uhr die heilige Messe mit den Gläubigen. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein und einen Austausch im Pfarrsaal.

