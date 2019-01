Ostprignitz-Ruppin

Das Veranstaltungsprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 11. Januar

Heiligengrabe – Zum Neujahrsempfang lädt die Gemeinde Heiligengrabe in die Aula der Nadelbachgrundschule. Ab 14.30 Uhr werden besonders engagierte Einwohner geehrt. Die AG Zirkus und die Kinder der Tagesstätte „Haus der kleinen Strolche“ führen ein Programm auf.

Neuruppin – Die Kinderchöre der evangelischen Kirchengemeinde und der evangelischen Schule Neuruppin singen ab 17 Uhr im Neuruppiner Stadtgarten unter dem Motto „ Weihnachten ist nicht vorbei“. Auch das Krippenmusical wird dann noch einmal aufgeführt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Neuruppin – Sherman Noir singt und spielt mit seiner Band im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Das Rock- und Popkonzert beginnt in der Lobby um 21 Uhr.

Sherman Noir gibt am Freitag ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Neustadt – Beim internationalen Hallenreitturnier CSI in der Graf-von-Lindenau-Halle in Neustadt wird es neben den Springprüfungen auch eine Pferde-Actionshow geben. Sie beginnt um 20 Uhr.

Rheinsberg – Das 17. Kinder- und Jugendmusical „Ada“ feiert seine Uraufführung im Rheinsberger Schlosstheater. Die Geschichte um Ada, einem jungen Londoner Mädchen im 19. Jahrhundert, beginnt um 19 Uhr.

Wittstock – Im Lokal „Freiraum“ in Wittstock, Burgstraße 39, beginnt um 20 Uhr ein Konzert mit Peer Orxon. Der Musiker und Sänger präsentiert Rocksongs, Bluesspecials und eigene Stücke.

Der Sonnabend, 12. Januar

Ichlim – Am Ichlimer Strand bei Wittstock wird ab 10.30 Uhr das beliebte Eisfest gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Kränzlin – Ab 10 Uhr werden in Kränzlin die abgeschmückten Weihnachtsbäume von der Jugendfeuerwehr eingesammelt, wenn diese an der Straße liegen. Zum Knutfest mit Weihnachtsbaumverbrennung, Speis und Trank wird sich ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz versammelt.

Kyritz – In Kyritz werden die ausgedienten Weihnachtsbäume am Mehrgenerationenhaus verbrannt. Das Lagerfeuer wird um 16 Uhr angezündet. Für Essen, Getränke und Musik ist gesorgt.

Zum Weihnachtsbaumverbrennen trifft man sich am Sonnabend auch in Kyritz. Quelle: Stadt Kyritz

Lentzke – Ab 18 Uhr sind alle Lentzker zum Neujahrsfeuer an der Rhinbrücke willkommen (bitte mit Tasse, Teller, Löffel). Für Suppe und Glühwein ist gesorgt, weitere Köstlichkeiten können mitgebracht werden.

Neuruppin – Die Förderschule am Kastaniensteg in Neuruppin öffnet ihre Türen. Von 10 bis 12 Uhr wird Besuchern Einblick in die Arbeit der Pädagogen gewährt. Eine Schulführung beginnt um 10.15 Uhr.

Neuruppin – Die Rosa-Luxemburg-Schule in der Rosa-Luxemburg-Straße 16 in Neuruppin lädt zum Schnuppern ein. Beim Tag der offenen Tür von 10 bis 12 Uhr informieren Schüler und Lehrer über den dortigen Schulalltag und bieten verschiedene Aktivitäten an.

Neuruppin – In der Neuruppiner Fontane-Oberschule (Turnhalle), Artur-Becker-Straße 11, öffnet von 15 bis 17 Uhr der Winterspielplatz für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren mit ihren Eltern und Freunden. Zur Stärkung gibt es kostenlos gesunde Snacks, Getränke und Kuchen dagegen zum kleinen Preis. Mitzubringen sind Turnschuhe mit weißer Sohle oder ABS-Socken.

Neuruppin – Auf dem Platz hinter dem BQZ im Gewerbezentrum Treskow werden die ausgedienten Weihnachtsbäume verbrannt. Das Feuer brennt ab 17 Uhr am Buskower Weg 1. Es gibt Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch. Abgeschmückte Bäume können mitgebracht werden.

Neuruppin – Gabi Keller lädt zum Disco-Workshop in ihre Tanzschule in Neuruppin, Fehrbelliner Straße 131, ein. Ab 19 Uhr werden Grundschritte und kleine Figurenfolgen geübt.

Neuruppin – „Feiern unter Freunden“ heißt es im JFZ Alte Brauerei in Neuruppin ab 22.30 Uhr. Für Stimmung sorgen die DJs Westbam mit Technomusik und Thomas Lizzara mit elektronischer Tanzmusik.

DJ Westbam (Maximilian Lenz) legt am Sonnabend in Neuruppin auf. Quelle: PROMO

Neustadt – Im Park-Café von Neustadt trifft man sich zum Preisskat (ohne Anmeldung). Das Kartenspiel in der Prinz-von-Homburg-Straße 38 beginnt um 18 Uhr.

Neustadt – Die Hengst-Gala-Show bildet den Höhepunkt beim internationalen Hallenreitturnier CSI um 20.30 Uhr in der Graf-von-Lindenau-Halle in Neustadt.

Viele Zuschauer werden noch bis Sonntag beim 19. Springreitturnier CSI in Neustadt erwartet. Quelle: Alexander Beckmann

Rheinsberg – Das 17. Kinder- und Jugendmusical „Ada“ wird um 15 und um 18 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater aufgeführt.

Stüdenitz – In Stüdenitz brennen die Weihnachtsbäume ab 17.30 Uhr auf dem Sportplatz. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Wittstock – Eine Lesung mit dem Autoren Micky Molken beginnt um 14 Uhr im BBM-Einrichtungshaus Wittstock, Hamburger Straße 2-4. Er stellt seinen Thriller „Reinkarnation vs. Tod“ vor.

Autor Micky Molken liest am Sonnabend in Wittstock. Quelle: privat

Wredenhagen – Livemusik mit dem „Ad Vanderveen Trio“ gibt es ab 21 Uhr im Café Scheune in Wredenhagen. Die Musiker aus den USA und den Niederlanden spielen Songs im Stil von Neil Young.

Wusterhausen – Zum Weihnachtsbaumverbrennen trifft man sich in Wusterhausen ab 16 Uhr am Platz vor der Dossehalle. Die ausgedienten, abgeschmückten Bäume können zuvor am Sonnabend dort abgegeben werden oder zum Treffen mitgebracht werden. Wer seinen Baum abholen lassen will, meldet sich unter Telefon 033979/1 50 94. Für Unterhaltung, Gegrilltes, Tee und Glühwein ist gesorgt.

Der Sonntag, 13. Januar

Neuruppin – Der Seniorenklub „Ruppiner Land“ lädt zum Neujahrsempfang ins Restaurant „ Rosengarten“ in der Wichmannstraße in Neuruppin ein. Neujahrsbrunch, Rückblick aufs alte Jahr und gute Gespräche sorgen für Geselligkeit von 11 bis 14 Uhr. Anmeldung unter Telefon 03391/40 23 10.

Neustadt – Kabarettist Gerald Wolf blickt in Olafs Werkstatt in Neustadt aufs alte Jahr zurück. Der satirische Nachmittag beginnt um 15 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt es bereits ab 14 Uhr.

Gerald Wolf lädt zum satirischen Jahresrückblick am Sonntag in Neustadt. Quelle: Denis Kuberski

Protzen – Die Einwohner von Protzen, Vereine und Gewerbetreibende sind zum Neujahrsempfang ins Gutshaus eingeladen. Bei einem Glas Sekt, Bier und einem kleinen Imbiss wird ab 10 Uhr in gemütlicher Runde Rückschau auf das alte und Ausblick auf das neue Jahr gehalten.

Wittstock – Zum „Sonntagstreff im Neujahr“ öffnet von 14 bis 16 Uhr der Wittstocker Wohngebietstreff in der Clara-Zetkin-Straße seine Türen.

