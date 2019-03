Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 22. März

Barsikow – Das Kulturcafé „Alter Konsum“ in Barsikow lädt zu Bistro und Kunst von 18 bis 21 Uhr ein. Auf der Speisekarte stehen leckere Suppen und anderes. An den Wänden hängen Bilder zum Thema Wald aus Barsikower Kunstprojekten.

Lindow – Die Salusklinik in Lindow an der Straße nach Gühlen 10 veranstaltet eine Zumbaparty mit Zumbashop. Getanzt und geshoppt wird in der Sporthalle der Klinik von 18 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Sozialfond sind erwünscht.

Neuruppin – Die Sicherheit der älteren Generation steht beim Tag der Kriminalitätsopfer in Neuruppin im Mittelpunkt. Im Ruppiner Einkaufszentrum werden die Opferorganisation Weißer Ring und Mitarbeiter der Polizei zwischen 10 und 13 Uhr kostenlos Fragen beantworten und beraten.

Neuruppin – Ulrike Liedtke spricht über die verstorbene SPD-Politikerin Regine Hildebrandt mit ihrer Tochter Frauke Hildebrandt im Café Tasca an der Regattastraße in Neuruppin. Zuhörer sind ab 18 Uhr willkommen – nach Anmeldung unter 03391/65 99 64.

Neuruppin – Aequinox – die Musiktage zur Tag- und Nachtgleiche beginnen im Neuruppiner Stadtgarten mit Shakespeares „Sommernachtstraum“. Die vergnügliche Revue mit Dominik Horwitz geht ab 19.30 Uhr über die Bühne. Kartentelefon: 03391/39 88 44.

Neuruppin – Sherman Noir singt und spielt im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Das Rock- und Popkonzert beginnt in der Lobby um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sherman Noir singt und spielt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin – Hanna Herfurtner, Sopran, und Max Frankl, E-Gitarre, singen und spielen zu später Stunde in der Neuruppiner Siechenhauskapelle. Das Aequinox-Konzert unter dem Titel „The Dowland Realbook“ beginnt um 22.30 Uhr. Kartentelefon: 03391/39 88 44.

Der Sonnabend, 23. März

Alt Ruppin – Zur Aequinox-Lesung „Die Reisen des Marco Polo oder nichts über China“ wird ab 11 Uhr in die Neuruppiner Siechenhauskapelle geladen. Die Schauspielerin Eva Mattes reist mit Marco Polo ins ferne China, begleitet von der Lautten Compagney. Kartentelefon: 03391/39 88 44.

Die Schauspielerin Eva Mattes liest am Sonnabend in Alt Ruppin. Quelle: Ida Zenna

Dreetz – Zum Arbeitseinsatz und Hegetag treffen sich die Mitglieder des Anglervereins Dreetz auf ihrem Vereinsgelände von 9 bis 12 Uhr. Arbeitsgeräte wie Harken, Rechen, Äxte, Beile und Sägen sind mitzubringen. Ein Imbiss mit warmen und kalten Getränken ist organisiert.

Fehrbellin – Bläsermusik des 16. und 17. Jahrhunderts erklingt beim Aequinox-Konzert in der evangelischen Kirche in Fehrbellin. Ab 15 Uhr musizieren Katharina Bäuml und das Ensemble „ Capella de la Torre“. Kartentelefon: 03391/39 88 44.

Freyenstein – Zum Frühjahrsputz in Freyenstein treffen sich freiwillige Helfer mit ihren Arbeitsgeräten um 9 Uhr auf dem Marktplatz. Gesäubert werden sollen die Bereiche Kaufhalle, Marktplatz und Wall. Nach getaner Arbeit gibt es einen Imbiss.

Kränzlin – Das Duo „Inuso“ aus Brandenburg gibt ein Konzert ab 20 Uhr im Kränzliner Saal, Kleine Straße 17. Die Musiker spielen mit Gitarre, Piano, Cajon, Akkordeon, Flöte, Mundharmonika, Percussion, Ukulele und Kalimba eigene Songs und bekannte Klassiker. Einlass ist ab 19 Uhr.

Das Duo „Inuso“ tritt am Sonnabend in Kränzlin auf. Quelle: Agentur

Kyritz – Zum fröhlichen „Tanzbeinschwingen“ lädt das Kyritzer Kulti von 14 bis 18 Uhr ein. Ein DJ sorgt für die passende Musik, ein Kuchenbuffet steht zur Stärkung bereit. Kartentelefon: 033971/3 29 52.

Nackel – Die Bewohner von Nackel treffen sich zum Frühjahrsputz an der Feuerwehr, auf dem Friedhof, an der Dorfkreuzung und am Vereinsgebäude. Los geht es um 10 Uhr.

Neuruppin – Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke rufen Neuruppiner Einwohner zum großen Frühjahrsputz von 9 bis 12 Uhr auf. Handschuhe, Warnwesten, Mülltüten und einige Geräte werden an die freiwilligen Helfer verteilt. Danach gibt es Erbsensuppe in der Heinrich-Rau-Straße und Gegrilltes auf der Wallanlage an der Virchowstraße.

Neuruppin – Ein Harp-Workshop beginnt um 14 Uhr im Neuruppiner Café Hinterhof an der Rudolf-Breitscheid-Straße 38. Anmeldungen sind unter 03391/32 56 möglich.

Neuruppin – Schauspielerin Eva Mattes, das „Calmus Ensemble“, die „Lautten Compagney“ und das Barockensemble der Musikschule Barnim sind in der Neuruppiner Pfarrkirche zu erleben. Das Aequinox-Projekt „ Effi Briest und die Kunst des Ehebruchs“ beginnt um 20 Uhr. Karten sind zu erfragen unter 03391/39 88 44.

Das Calmus Ensemble ist am Wochenende beim Aequinox-Festival in Neuruppin zu erleben. Quelle: Agentur

Neuruppin – Bluesmusik wird im Neuruppiner Café Hinterhof zum Tanzfest ab 20 Uhr gespielt. Auf der Bühne stehen ab 20 Uhr Lutz Kowalewski (Gitarrist der Thüringer Bluesband Feedback) und Andreas Angelow (Musiker aus Halle).

Die Bluesmusiker Lutz Kowalewski und Andreas Angelow geben am Sonnabend in Neuruppin ein Konzert. Quelle: Agentur

Nietwerder – Zu Skat und Rommé treffen sich Kartenspieler in der Gaststätte Bärenschänke in Nietwerder. Die letzte Runde der Herbst-Winter-Meisterschaft startet um 18 Uhr.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Im Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg wird die Ausstellung „Unausstehlich und reizend zugleich: Die Brandenburger“ eröffnet. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr.

Rheinsberg – „Kino im Theater spezial“ heißt es ab 17 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater. Filmhistoriker und Publizist Friedemann Beyer wird den Film „Der große König“ (Drama, D 1942) moderieren.

Rheinsberg – „The International Magic Tenors“ sind zu Gast in der Siegfried-Matthus-Arena in Rheinsberg. Mit Gesang, witzigen Moderationen, Tanzeinlagen und Bühnenshow wollen die acht Tenöre ihr Publikum ab 20 Uhr begeistern.

The International Magic Tenors sind am Sonnabend in Rheinsberg zu erleben. Quelle: Agentur

Wittstock – Die Wittstocker Bibliothek in der Kettenstraße lädt zum Workshop „Osterbasteln“ von 9 bis 12 Uhr. Freie Plätze sind zu erfragen unter 03394/42 94 00.

Wittstock – Der Talentewettstreit für den Jugendförderpreis Musik „Jugend in Concert“ der Stadt Wittstock wird im Rathaus ausgetragen. Ab 9.30 Uhr singen und musizieren die Kinder und Jugendlichen aus Wittstock und den Ortsteilen im großen Saal.

Wittstock – Live-Rock wird im Wittstocker „Freiraum“, Burgstraße 39, gespielt. Der Sänger und Gitarrist der Wittstocker Band Notefall gibt ab 21 Uhr ein Konzert.

Wusterhausen – Das Hobby-Caravan-Center in Wusterhausen lädt zur Frühjahrsmesse ein. Besucher sind am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr willkommen.

Der Sonntag, 24. März

Alt Ruppin – Die Schauspielerin Mechthild Großmann und die Lautten Compagney unterhalten das Publikum mit „Die Abenteuer des Don Quichote“. Das Aequinox-Hörstück beginnt um 11 Uhr im Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin. Kartentelefon: 03391/39 88 44.

Schauspielerin Mechthild Großmann beim Aequinox-Festival in Alt Ruppin. Quelle: Marcus Lieberenz

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ öffnet für Kaffee, Kuchen und Kunst von 14 bis 17 Uhr.

Gnewikow – Das Jugenddorf Gnewikow zeigt bei einem Tag der offenen Tür zum zehnjährigen Bestehen von 10 bis 16 Uhr seine renovierten Räume und informiert über sein neues Konzept. Ein Kunst- und Kreativmarkt der Landfrauen lädt im Kreativhaus zum Stöbern ein.

Gnewikow – Zum Tag der offenen Kirchentür öffnet die Gnewikower Kirche für Besucher von 10 bis 16 Uhr.

Köpernitz – Zum Frühlingskonzert der Kreismusikschule bei Kaffee und Kuchen wird ins Kulturgutshaus Köpernitz geladen. Ab 14.30 Uhr zeigen junge Schüler, was sie gelernt haben. Platzreservierungen: 033931/3 78 55.

Kyritz – Eine Frauentagsmatinee mit der Liedermacherin Barbara Thalheim und ihrer Band beginnt um 11 Uhr in „Bluhms Hotel“ am Marktplatz in Kyritz. Zu hören sind Lieder und Geschichten über Frauen und solche, die es werden wollen oder nie sein werden“. Der Eintritt ist frei.

Barbara Thalheim tritt mit ihrer Band am Sonntag in Kyritz auf. Quelle: H. Schade

Neuruppin – Das Aequinox-Abschlusskonzert gestaltet das „Calmus Ensemble“ mit seinem Programm „Landmarks – Meilensteine“. Im Festsaal der Ruppiner Kliniken nehmen die Vokal-Virtuosen ihr Publikum ab 16 Uhr mit auf eine musikalische Reise.

Neustadt – „Von der Ostsee bis zum Alpenrand“ – die Havelschipper aus Potsdam singen Volkslieder, Schlager, Seemannsmusik zum Mitsingen in Olafs Werkstatt in Neustadt. Der vergnügliche Nachmittag beginnt um 15 Uhr, der Einlass um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Wusterhausen – Frühjahrsmesse im Hobby-Caravan-Center, 10 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

Von MAZonline