Ostprignitz-Ruppin

Das Veranstaltungsprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 1. Februar

Alt Ruppin – Die Band Keimzeit ist mit ihrem Programm „Das Schloss“ im Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin ab 20 Uhr zu erleben. Der Abend ist ausverkauft.

Kyritz – Mit „Bauer Korls Musikantendeel“ stehen Schlager und Comedy auf dem Programm des Kyritzer Kulturhauses in der Perleberger Straße 8. Mit dabei sind ab 16 Uhr die Schlagerlegende Lena Valaitis, Danny Buller, die Blasmusiker von „Blecheinander“, die „ Korl Bois“ und natürlich „Bauer Korl“.

Bauer Korl präsentiert am Freitag seine Musikanten im Kulti Kyritz. Quelle: Beate Vogel

Neuruppin – Zu einem Filmerlebnis mit Witz und Charme lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Neuruppin, Regattastraße 1, ab 19 Uhr ein. Gezeigt wird der Film „Die Orangenpflückerin“ ( USA 2006).

Neuruppin – Die „Seilschaft“ und der junge Leipziger Liedermacher Christian Haase präsentieren Musik und Lyrik von Gerhard Gundermann in der Neuruppiner Pfarrkirche. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist eine Stunde zuvor. (Foto oben)

Neuruppin – Die „Acoustic Vibrations“ geben ab 21 Uhr ein Konzert im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Die Musiker präsentieren ein Spektrum von Irish- & Scottish Folk über Klassiker von den Beatles, Rolling Stones bis hin zu modernen Hits von Coldplay, Oasis oder Amy Winehouse.

Acoustic Vibrations geben am Freitag ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Der Sonnabend, 2. Februar

Die Band Keimzeit spielt am Freitag und Sonnabend in Alt Ruppin. Beide Abende sind ausverkauft. Quelle: Bernd Brundert

Dannenwalde – Der Dannenwalder Sportverein lädt zur dritten Preisskatrunde ins Sporthaus von Dannenwalde ein. Die Spieler treffen sich um 14.30 Uhr.

Lindow – Die Karnevalisten des Lindower FKK versammeln ihre Narren in der Lindower Turnhalle. Die Faschingsparty steigt um 20 Uhr unter dem Motto „Wo Götter wohnen, fließt der Wein“. Kartentelefon: 033933/7 02 97.

Neuruppin – Die Musiker Peter Howarth (The Hollies), Mick Wislon (10CC) und Pete Lincoln (The Sweet) geben ein Konzert in der Neuruppiner Pfarrkirche. Ab 19.30 Uhr geben sie als „Frontmen“ unplugged Hits von „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“ von den Hollies bis zu „I don’t like reggae“ von 10CC zum Besten.

The Frontmen – Peter Howarth (The Hollies), Mick Wilson (10CC) & Pete Lincoln (The Sweet) – geben am Sonnabend ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Jan Walford

Wittstock – Der Zirkus Humberto lädt am Wochenende ins Hüpfburgenland nach Wittstock ein. Die Stadthalle in der Ringstraße hat sich in einen großen Spielplatz mit vielen unterschiedlichen Hüpfburgen verwandelt, der am Sonnabend von 12.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr erobert werden kann.

Das Hüpfburgenland des Zirkus Humberto in der Wittstocker Stadthalle. Quelle: Björn Wagener

Wusterhausen – In der Galerie Alter Laden im Wegemuseum am Markt in Wusterhausen öffnet um 14 Uhr eine Sonderausstellung unter dem Titel „Abgewickelt“. Zu sehen sind Collagen von Josje Schroot.

Der Sonntag , 3. Februar

Lindow – Mit Bildern und Videos wird im Gemeindehaus Lindow, Mittelstraße 32, auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Der multimediale Jahresrückblick beginnt um 10.30 Uhr.

Lindow – Die Karnevalisten des Lindower FKK versammeln ihre Narren zum Seniorenfasching in der Lindower Turnhalle. Gefeiert wird ab 14 Uhr unter dem Motto „Wo Götter wohnen, fließt der Wein“. Kartenanfragen sind möglich unter 033933/7 02 97.

Neuruppin – Klassische Musik erklingt im Foyer der Sparkasse am Fontaneplatz in Neuruppin. Ab 17 Uhr gibt das Klaviertrio des Orchesters der Deutschen Oper Berlin ein Kammerkonzert.

Arthur Hornig (Cello) spielt im Trio am Quelle: Agentur

Neustadt – „Frau Sonntag und ihr Begleiter“ sind zu Gast in Olafs Werkstatt in Neustadt. Das Musikcomedyduo Anja Sonntag und Stefan Gocht bespaßt das Publikum ab 15 Uhr. Einlass ist ab 14 Uhr.

Das Musikcomedyduo Anja Sonntag und Stefan Gocht ist am Sonntag in Neustadt zu Gast. Quelle: Sven Sonntag

Vichel – Im Schloss Vichel wird zum Konzert geladen. Der Musiker Sem Seiffert spielt Folk- und Rockmusik, gemixt mit Popmusik, ein wenig Blues und Jazz ab 16 Uhr. Bereits ab 14 Uhr werden Kaffee und Kuchen im Schloss-Café angeboten.

Der Musiker Sem Seiffert singt und spielt am Sonntag in Vichel. Quelle: Jens Butz

Wittstock – Hüpfburgenland, von 11 bis 18 Uhr – siehe Sonnabend.

