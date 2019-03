Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 15. März

Barsikow – Das Kulturcafé „Alter Konsum“ in Barsikow lädt zu Bistro und Kunst von 18 bis 21 Uhr ein. Auf der Speisekarte stehen leckere Suppen und anderes. An den Wänden hängen Bilder zum Thema Wald aus Barsikower Kunstprojekten.

Hindenberg – Die Ökofilmtour hält auch in der Hindenberger Kirche. Ab 19 Uhr wird der Dokumentarfilm „Zeit für Stille” gezeigt. Darin geht es um unsere Beziehung zu Stille, Geräuschen und dem Einfluss von Lärm auf unser Leben. Anschließend wird diskutiert.

Kyritz – Das Kyritzer Gymnasium lockt ab 18 Uhr mit Ausstellungen, Musik und Theater unter dem Motto „Fantasie“ in seine Räume an der Perleberger Straße 6. Das Kunstfest endet um 21 Uhr.

Neuruppin – Für den Umwelt- und Klimaschutz demonstrieren Jugendliche und Erwachsene in Neuruppin. Start ist um 13 Uhr am Schinkelgymnasium am Käthe-Kollwitz-Platz. Von dort geht es über die Trenckmann-, Regatta- und Präsidentenstraße zum Schulplatz, wo gegen 15 Uhr eine Abschlusskundgebung mit Beiträgen von Schülern und Erwachsenen geplant ist.

Auf Schulplatz in Neuruppin versammeln sich am Freitag nicht nur Schüler, sondern auch Erwachsene zur Kundgebung für mehr Klimaschutz. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Ein Meditationsabend zum Thema Trauer beginnt um 18.30 Uhr in der Physiotherapiepraxis Peggy Tautz in der August-Bebel-Straße 49 in Neuruppin. Anmeldungen unter 0160/90 21 38 86.

Neuruppin – Im Neuruppiner Irish Pub in der Regattastraße wird der „Sankt Patrick´s Day“ gefeiert. Ab 19 Uhr legt DJ Thommy auf. Reservierungen unter 03391/4 02 02 50. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Sebastian Pufpaff – Der George Clooney unter den Kabarettisten unterhält das Publikum im Neuruppiner Stadtgarten ab 20 Uhr. Der Einlass beginnt eine Stunde zuvor.

Der Kabarettist Sebastian Pufpaff tritt am Freitag in Neuruppin auf. Quelle: www.manuelberninger.de

Neuruppin – Sherman Noir singt und spielt mit seiner Band im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Das Rock- und Popkonzert beginnt in der Lobby um 21 Uhr.

Neustadt – „Miss Starlight“ tritt am Freitag und Sonnabend in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Beide Travestieshows beginnen um 19 Uhr und sind ausverkauft.

Rheinsberg – „Was braucht die Frau zum Leben – eine kabarettistische Anleitung“ heißt das Programm der Kabarettistin Jane Zahn, das sie in der Rheinsberger Musikbrennerei auf die Bühne bringt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Königsstraße 14. Reservierungen unter 033931/80 89 01.

Kabarettistin Jane Zahn ist am Freitag in Rheinsberg zu erleben. Quelle: Veranstalter

Sieversdorf – Die ehemalige Sieversdorfer Schule wird umgebaut und saniert, danach nimmt in dem Gebäude eine Altenpflegeeinrichtung ihren Betrieb auf. Bei einem „Tag der offenen Baustelle“ von 13 bis 18 Uhr ist jeder willkommen, den Stand der Arbeiten zu besichtigen.

Wusterhausen – Der Berliner Journalist und Autor Raymund Stolze berichtet aus seinem Berufsleben in der Galerie Alter Laden im Wegemuseum in Wusterhausen. Sein Vortrag unter dem Titel „Kisch, schreib’ es auf!“ beginnt um 18.30 Uhr.

Der Sonnabend, 16. März

Brüsenhagen – Autorin Sabine Schönfeldt aus Berlin wird um 14 Uhr der Literaturpreis Nordost im frisch sanierten Kirchturm von Brüsenhagen verliehen. Anschließend liest sie aus dem Siegertext und unveröffentlichten Roman „Old Mama & Little Child“ sowie aus dem Hörstück „Georg und Jill“.

Dreetz – Das Arboretum an der Bartschendorfer Straße in Dreetz wird von 12 bis 18 Uhr zum Trödelmarkt. Feilgeboten werden Hauströdel, Textilien, Handarbeiten, Haushaltsgeräte, Steinzeug und Landhausmode. Für den Hunger zwischendurch gibt es Schwein am Spieß.

Herzsprung – Die Naturheilpraxis Am Wiesengrund in Herzsprung lädt von 14 bis 18 Uhr zu einem Gesundheitstag. Informiert wird über alternative natürliche Heilmethoden. Die Schülerfirma „Wittstocker Woodlights“ veranstaltet einen Frühlingsbasar. Snacks und Getränke stehen bereit.

Kyritz – In Kyritz werden die besten Skatspieler gesucht. Die 27. Skatmeisterschaft beginnt um 10 Uhr in Bluhm’s Hotel am Markt. Anmeldungen sind telefonisch unter 0151/14 64 55 62 oder am Spieltag bis 9.55 Uhr vor Ort möglich.

Neuruppin – Die Band Echoes ist in der Neuruppiner Pfarrkirche mit einer gigantischen Pink-Floyd-Performance zu erleben. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Die Band Echoes ist am Sonnabend mit ihrer Pink-Floyd-Show in Neuruppin zu erleben. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Die Abba-Tribute-Band kommt mit ihrer Show nach Rheinsberg. Die Show mit neuen Abba-Songs, Original-Abba-Bandmitgliedern und originalen Showelementen ist ab 20 Uhr im Schlosstheater zu erleben.

A Tribute to ABBA - The Music Show kommt am Sonnabend nach Rheinsberg. Quelle: Veranstalter

Der Sonntag, 17. März

Bantikow – In der Villa Meehr in Bantikow ist Weltenbummler Mario Goldstein zu Gast. Über sein Abenteuer „Das grüne Band. Vom Todesstreifen zur Lebenslinie.“ berichtet er in zwei Multivisionsvorträgen – um 11 und um 15 Uhr. Kartentelefon: 033979/51 75 40.

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kaffee und Kuchen und Bildern aus Barsikower Kunstprojekten von 14 bis 17 Uhr.

Köpernitz – „Früher war mehr“ heißt das aktuelle Programm des Musik-Comedy-Duos Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter. Ab 15 Uhr philosophieren sie musikalisch und streiten liebevoll im Köpernitzer Gutshaus. Platzreservierungen sind möglich unter 033931/3 78 55.

“Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter” – am Sonnabend in Köpernitz. Quelle: Sven Sonntag

Neuruppin – Das Theater Lichtermeer bringt eine Neuadaption von „ Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer” auf die Bühne des Neuruppiner Stadtgartens. Das Familienmusical beginnt um 15 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Das Musical „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ wird am Sonntag in Neuruppin aufgeführt. Quelle: Theater Lichtermeer

Neuruppin – Kammermusik erklingt ab 17 Uhr in der Neuruppiner Klosterkirche. Sarah Frisch, Stefanie von Freymann und Sabina Matthus-Bebié geben als Holzbläsertrio ein Konzert.

Sabina Matthus-Bébié spielt im Holzbläsertrio am Sonntag in Neuruppin. Quelle: Markus Kluge

Neuruppin – Ute Lemper kommt mit ihrem neuen Programm „Rendezvous with Marlene“ zum ersten Mal nach Neuruppin. In der Pfarrkirche gibt sie ihre ganz persönliche Hommage an Marlene Dietrich. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor. (Foto oben)

Wittstock – Historiker Martin Clemens Winter stellt um 14 Uhr in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald sein Buch „Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum. Die deutsche Bevölkerung und die Todesmärsche“ vor. Der Autor steht auch für Gespräche zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

