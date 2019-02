Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 22. Februar

Kyritz – Das „Digimobil“ der Verbraucherzentrale Brandenburg hält von 10 bis 12 Uhr auf dem Markt in Kyritz. In einem Automobil kann man sein Problem schildern und sich von einem entsprechenden Experten per Videochat beraten lassen.

Das Digimobil der Verbraucherzentrale mit Eileen Menz und Fahrer Oliver Sydow hält am Freitag in Kyritz. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Das Potsdamer Theater Poetenpack führt mit Schülern des Evangelischen Gymnasiums George Taboris „Mein Kampf“ in Neuruppin auf. Die Schülervorstellung beginnt um 11 Uhr in der Aula der Evangelischen Schule an der Regattastraße.

Das Potsdamer Theater Poetenpack und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Neuruppin führen gemeinsam das Stück „Mein Kampf“ am Freitag in Neuruppin auf. Quelle: E-Mail-MVD

Neuruppin – Zur zweiten Schülerkundgebung für den Klimaschutz wird in Neuruppin aufgerufen. Am Schinkelgymnasium beginnend, werden einige Schüler ihre Demonstration starten, dann über die Evangelische Schule und Montessorischule zum Schulplatz ziehen, auf dem ab 14 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Neuruppin – Zu einem Filmerlebnis lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Neuruppin in den Saal an der Regattastraße 1 ab 19 Uhr ein. Gezeigt wird der Film „Not a Fan – Die Geschichte eines Nachfolgers“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Neuruppin – Sherman Noir singt und spielt mit seiner Band im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Das Rock- und Popkonzert beginnt in der Lobby um 21 Uhr.

Der Musiker Sherman Noir singt und spielt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Neustadt – Die Kyritzer Jamband spielt in Olafs Werkstatt in Neustadt Songs aus der Rock-, Soul-, Funk- und Jazz-Geschichte. Das Konzert in der Robert-Koch-Straße beginnt um 20 Uhr.

Die Kyritzer Jam Band gibt am Freitag ein Konzert in Neustadt. Quelle: Band

Schönermark ( Kyritz) – Das historische Harmonium erklingt in der Schönermarker Kirche. Johannes Wauer aus Wittenberge gibt ein Konzert ab 18 Uhr. Nach einem Imbiss wird ab 19 Uhr der deutsche Spielfilm “Willkommen bei den Hartmanns” (2016) gezeigt.

Der Sonnabend, 23. Februar

Barenthin – Der Barenthiner Carnevalsverein feiert mit seinen Narren im Parieser Eck in Barenthin. Die Faschingsparty steigt um 20 Uhr und ist ausverkauft.

Fehrbellin – Der Fehrbelliner Karnevalsklub lädt unter dem Motto „Beliebte Disney-Trickfilme schräg gemixt“ zur Faschingssause in Fehrbellin ein. Gefeiert wird im Saal der Rhinmilchgesellschaft im Betziner Weg ab 20 Uhr. Karten sind zu erfragen unter Telefon 033932/7 06 55.

Flecken Zechlin – Das Hotel Gutenmorgen in Beckersmühle bei Flecken Zechlin lädt ab 11 Uhr zum Holzfest ein. Bei freiem Eintritt lockt ein Programm mit Schausägen einer Holzfigur, Wettsägen, Filzen, kreativen Holzarbeiten und mehr für die ganze Familie.

Kränzlin – Der Blues-Musiker Pete Gavin aus London (Gitarrist und Harmonikaspieler) gibt ein Konzert im Kränzliner Saal ab 20 Uhr. Der Einlass an der Kleinen Straße 17 in Kränzlin beginnt um 19 Uhr.

Der Musiker Pete Gavin spielt am Sonnabend in Kränzlin. Quelle: Veranstalter

Netzeband – Musik der Goldenen 20er Jahre spielt das Duo „Im Goldrausch“ in der Temnitzkirche von Netzeband ab 17 Uhr. Es musizieren Sabina Matthus-Bébié, Klarinette, und Felix Kroll, Akkordeon.

Sabina Matthus-Bébié und Felix Kroll spielen am Sonnabend in Netzeband. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Das Neuruppiner Oberstufenzentrum veranstaltet die 11. Bildungsmesse in den Räumen an der Alt Ruppiner Allee 39. Von 9 bis 12 Uhr können sich Schüler im Schulhaus umschauen und sich über 130 Handwerksberufe informieren und beraten lassen.

Neuruppin – Zum 7. Neuruppiner Winterbaden wird um 14 Uhr am Steg vom Resort Mark Brandenburg in den Ruppiner See gestiegen. Wer mitbaden will, meldet sich ab 13 Uhr in der Therme oder vorab telefonisch unter 0171/1 72 08 73 an. Nach dem Bad wird sich mit Glühwein, Barbecue und in der Thermalsole aufgewärmt.

Neuruppin – Im Neuruppiner Fontaneschulzentrum (Turnhalle), Artur-Becker-Straße 11, öffnet von 15 bis 17 Uhr der Winterspielplatz für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren mit ihren Eltern und Freunden. Zur Stärkung gibt es kostenlos gesunde Snacks – Getränke und Kuchen indes zum kleinen Preis. Mitzubringen sind Turnschuhe mit weißer Sohle oder rutschfeste Socken.

Neuruppin – Im Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin steigt eine 20er-Jahre-Party. Ab 20 Uhr sorgen die „Black Mountain Swing Band“ und Ruby Doo samt Tänzerinnen für Stimmung.

Neustadt – Im Park-Café von Neustadt trifft man sich zum Preisskat (ohne Anmeldung). Das Kartenspiel in der Prinz-von-Homburg-Straße 38 beginnt um 18 Uhr.

Nietwerder – Zu Skat und Rommé treffen sich Kartenspieler in der Gaststätte Bärenschänke in Nietwerder. Das Turnier startet um 18 Uhr.

Protzen – Möglichst viele freiwillige Helfer werden mit ihren Arbeitsgeräten zum Arbeitseinsatz im Protzener Gutspark erwartet. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Eingang. Mittags wird es einen Imbiss geben.

Rheinsberg – „Kino im Theater spezial“ heißt es ab 17 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater. Knut Elstermann und der Kurator des Filmmuseums Potsdam Guido Altendorfer werden den Film „Die Tänzerin von Sanssouci“ moderieren.

Rheinsberg – Der Rheinsberger Carnevalsclub versammelt seine Narren im Rheinsberger Seehotel, Donnersmarckweg 1. Die Faschingsparty steigt um 19.19 Uhr unter dem Motto „Spuk im Klosterkeller“. Karten sind zu erfragen unter Telefon 033931/25 26.

Der Sonntag, 24. Februar

Barenthin – Der Barenthiner Carnevalsverein lädt zum Seniorenfasching ins Parieser Eck in Barenthin. Restkarten sind zu erfragen unter 0172/8 78 87 40.

Flecken Zechlin – Das Holzfest geht weiter ab 11 Uhr – siehe Sonnabend.

Neuruppin – Tango Argentino kann man im Cafè Hinterhof, Rudolf-Breitscheid-Straße 38, in Neuruppin erlernen. Tanzwillige sind ab 17 Uhr willkommen. Anmeldung und Infos unter 0171/5 46 48 13.

Neustadt – Olafs Werkstatt in Neustadt wird zur Modellbahn- und Modellautobörse. Von 9 bis 13 Uhr können Sammler in der Robert-Koch-Straße 47 stöbern und feilschen.

Die Modelleisenbahn- und Modellautobörse findet am Sonntag in Neustadt statt. Quelle: privat

Sewekow – Die zehnte Tourismusgalerie wird in der Max-Schmeling-Halle in Sewekow veranstaltet. Von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich Aussteller aus der Tourismusbranche der Region und aus Mecklenburg-Vorpommern. Kleine Besucher können sich märchenhaft schminken lassen.

In Sewekow können sich Kinder am Sonntag märchenhaft schminken lassen. Quelle: E-Mail-MVD

Wittstock – Auf der Großtauschbörse in Wittstock werden Münzen, Postkarten, Briefmarken und andere kleine Schätze in der Wittstocker Stadthalle angeboten. Von 9 bis 15 Uhr kann in der Ringstraße gestöbert und gefeilscht werden.

