Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 8. Februar

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kunst, Speis und Trank von 18 bis 21 Uhr ein. Der holländische Künstler Aat Verhoog stellt Farblithografien aus. Auf der Speisekarte stehen leckere Suppen und anderes.

Neuruppin – Das „Digimobil“ der Verbraucherzentrale Brandenburg hält von 10 bis 12 Uhr auf dem Neuruppiner Schulplatz. In einem Automobil kann man sein Problem schildern und sich von einem entsprechenden Experten per Videochat beraten lassen.

Neuruppin – An die Dichterin Eva Strittmatter wird ab 16.30 Uhr mit einer Gedichtsrezitation an der Sankt-Georg-Kapelle, Straße des Friedens 8 in Neuruppin gedacht. An der Eva-Strittmatter-Gedenktafel, Alt Ruppiner Allee, werden Blumen niedergelegt. Ab 18 Uhr gestalten Erwin Berner und Angelika Neutschel eine Lesung aus einem Briefwechsel zwischen Eva und Erwin Strittmatter in der Stadtbibliothek, Am Alten Gymnasium.

Erwin Berner erinnert in einer Lesung am Freitag in Neuruppin an seine Mutter Eva Strittmatter. Quelle: Angelika Neutschel

Neuruppin – Sherman Noir singt und spielt mit seiner Band im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Das Rock- und Popkonzert beginnt in der Lobby um 21 Uhr.

Rheinsberg – „Bittersüße Chansons“ singt Jane Zahn zur Gitarre in der Musikbrennerei Rheinsberg. Der Abend in der Königsstraße beginnt um 19.30 Uhr. Reservierungen sind möglich unter 033931/80 89 01.

Die Kabarettistin Jane Zahn singt am Freitag in Rheinsberg. Quelle: Veranstalter

Der Sonnabend, 9. Februar

Braunsberg – Der Linower Faschingsclub lädt zur Faschingsparty in den Saal der Agrargenossenschaft in Braunsberg ein. Das Motto in diesem Jahr lautet „Der Sommer war heiß, wir treiben’s noch viel heißer!“. Los geht es um 20 Uhr. Restkarten unter 033929/7 02 36.

Dannenwalde – Zur letzten Skatturnierrunde treffen sich Kartenspieler im Sporthaus von Dannenwalde. Gezockt wird ab 14 Uhr.

Kränzlin – Musik von Udo Lindenberg gibt die Ruppiner Band „Die coolen Socken“ im Kränzliner Saal, Kleine Straße 17, zum Besten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass um 19 Uhr.

Die Coolen Socken aus Kränzlin geben am Sonnabend ein Konzert in Kränzlin. Quelle: Inez Bandoly

Lindow – Die Karnevalisten des Lindower FKK versammeln ihre Narren in der Lindower Turnhalle. Die Faschingsparty steigt um 20 Uhr unter dem Motto „Wo Götter wohnen, fließt der Wein“. Karten können erfragt werden unter Telefon 033933/7 02 97.

Neuruppin – Der Antik-, Trödel- und Sammlermarkt öffnet von 10 bis 18 Uhr in der Pfarrkirche Neuruppin. Fachleute diverser Bereiche stehen für kostenlose Schätzungen und den Ankauf von Sammlungen und Einzelstücken zur Verfügung. Für zwischendurch gibt es Gegrilltes.

Der Antik- Trödel- & Sammlermarkt in Neuruppin findet am Sonnabend und Sonntag statt. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – In der Neuruppiner Fontane-Oberschule (Turnhalle), Artur-Becker-Straße 11, öffnet von 15 bis 17 Uhr der Winterspielplatz für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren mit ihren Eltern und Freunden. Zur Stärkung gibt es kostenlos gesunde Snacks – Getränke und Kuchen indes zum kleinen Preis. Mitzubringen sind Turnschuhe mit weißer Sohle oder rutschfeste Socken.

Neuruppin – Die Rock-Legende Mitch Ryder ist mit seiner Band Engerling im Neuruppiner Stadtgarten ab 20 Uhr zu erleben. Das im vergangenen Jahr geplante Konzert wird nun nachgeholt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Die Berliner Bluesband Engerling spielt mit Mitch Ryder am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: OZ-Jugend

Neustadt – Im Park-Café von Neustadt trifft man sich zum Preisskat (ohne Anmeldung). Das Kartenspiel in der Prinz-von-Homburg-Straße 38 beginnt um 18 Uhr.

Nietwerder – Zu Skat und Rommé treffen sich Kartenspieler in der Gaststätte Bärenschänke in Nietwerder. Das Turnier startet um 18 Uhr.

Papenbruch – Die Papenbrucher Pappnasen laden zum Fasching ins Gasthaus Texter in Papenbruch ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das bunte Showprogramm beginnt um 20 Uhr.

Rheinsberg – Unter dem Motto „Spuk im Klosterkeller“ lädt der Rheinsberger Carnevalsclub alle Narren in das Seehotel Rheinsberg ein. Die Faschingsparty steigt um 19.19 Uhr.

Wittstock – Die Landesmeisterschaften im Volleyball werden in der Wittstocker Waldringhalle ausgetragen. Die Spiele starten um 10.30 Uhr.

Wittstock – Seinen 30. Geburtstag feiert der Wittstocker Karnevalsklub in der Stadthalle Wittstock. Die Party steigt um 19 Uhr. Karten sind zu erfragen unter Telefon 03394/43 34 42.

Wusterhausen – Akteure rund um den Pilgerweg zwischen Berlin und Bad Wilsnack kommen ab 10 Uhr zu einem Netzwerktreffen im Wegemuseum Am Markt in Wusterhausen zusammen.

Der Sonntag, 10. Februar

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kunst, Kaffee und Kuchen von 14 bis 17 Uhr ein. Der Künstler Aat Verhoog stellt Farblithografien zur Schau.

Berlitt – Im Berlitter Schloss werden Film- und Lesetipps präsentiert. Die ehemalige Lehrerin Rita May stellt ab 17 Uhr vier verfilmte Bücher mit Textpassagen und Filmausschnitten vor. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Neuruppin – Der Antik-, Trödel- und Sammlermarkt von 10 bis 18 Uhr – siehe Sonnabend.

Neuruppin – In der Neuruppiner Herz-Jesu-Kirche, Präsidentenstraße 86, hängt zurzeit das Lichtkreuz des Künstlers Ludger Hinse. Dieses ist Thema im Künstlergespräch ab 12 Uhr zwischen Ludger Hinse und Jesuitenpater Georg Maria Roers SJ.

Neuruppin – Die geplante musikalische Lesung im Neuruppiner Tempelgarten mit Christel Weimar und Juliane Felsch-Grunow wurde wegen einer Erkrankung abgesagt. Am Sonntag, 17. Februar, ab 16 Uhr wird die Lesung nachgeholt.

Neustadt – Das Central Kabarett Leipzig ist zu Gast in Olafs Werkstatt in Neustadt. Das Kabarettduo ist mit musikalischer Begleitung von Keti Warmuth am Piano und Martin Joost am Schlagzeug ab 15 Uhr zu erleben. Einlass ist ab 14 Uhr.

Das Leipziger Central Kabarett ist am Sonntag zu Gast in Neustadt. Quelle: Tilly Domian

Rheinsberg – Der Rheinsberger Carnevalsclub lädt zum Kinderfasching ins Seehotel Rheinsberg ein. Die Party unter dem Motto „Spuk im Klosterkeller“ beginnt um 14 Uhr.

Wittstock – Zum „Sonntagstreff zur Faschingszeit“ treffen sich Jung und Alt im Wohngebietstreff in der Röbeler Vorstadt in Wittstock, Clara-Zetkin-Straße 7. Von 15 bis 17 Uhr ist für Stimmungsmusik, selbst gebackenen Kuchen und Waffeln ist gesorgt. Es gibt eine Spiel- und Bastelecke. Wer mit Kostüm erscheint, erhält ein Freigetränk und eine Waffel.

Von MAZonline