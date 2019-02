Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 1. März

Barenthin – Der Barenthiner Carnevalsverein feiert mit seinen Narren im Parieser Eck in Barenthin. Die Faschingsparty steigt um 20 Uhr und ist ausverkauft.

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kunst, Speis und Trank von 18 bis 21 Uhr ein. Der holländische Künstler Aat Verhoog stellt Farblithografien aus. Auf der Speisekarte stehen leckere Suppen und anderes.

Neuruppin – Ab 21 Uhr gibt der Singer-Songwriter Thorsten Willer aus Wuppertal im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg ein Konzert. Der Eintritt ist frei.

Der Musiker Thorsten Willer gibt am Freitag ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Frank Metzemacher

Region – Der Weltgebetstag wird in diesem Jahr von Frauen aus Slowenien gestaltet und in vielen Orten gemeinsam begangen. Die Gottesdienste mit Beisammensein und landestypischen Gerichten beginnen in Barenthin, Gemeindehaus, 18 Uhr, Breddin, Pfarrhaus, 18 Uhr, Bückwitz, Kirche, 18 Uhr, in Fehrbellin, katholisches Gemeindehaus, 19 Uhr, in Herzberg, Kirche, 18 Uhr, in Königshorst, Kirche, 18 Uhr, in Kyritz, katholisches Gemeindehaus, 19 Uhr, in Langen, Kirche, 19 Uhr, in Neuruppin, Klosterkirche, 18 Uhr, in Neustadt, Köritzer Kirche, Weltgebetstag, 18 Uhr, in Rheinsberg, evangelisches Gemeindehaus, 19.30 Uhr, in Walsleben, Kirche, 19 Uhr, und in Wusterhausen, Gemeindehaus Kaland, 18.30 Uhr.

Der Sonnabend, 2. März

Braunsberg – Der Linower Faschingsclub lädt zur Faschingsparty in Braunsberg unter dem Motto „Der Sommer war heiß, wir treiben’s noch viel heißer!“ ein. Gefeiert wird ab 20 Uhr im Saal der Agrargenossenschaft. Karten sind zu erfragen unter 033929/7 02 36.

Der Linower Faschings Club feiert in Braunsberg am Sonnabend mit seinen Narren. Quelle: Regine Buddeke

Fehrbellin – Der Fehrbelliner Karnevalsklub ( FKK) lädt unter dem Motto „Beliebte Disney-Trickfilme schräg gemixt“ zur Faschingsparty in Fehrbellin ein. Gefeiert wird im Saal der Rhinmilchgesellschaft im Betziner Weg ab 20 Uhr. Karten sind zu erfragen unter Telefon 033932/7 06 55.

Herzberg – Das Gemeindezentrum von Herzberg wird zum Indoor-Spielplatz. Von 13 bis 17 Uhr stehen viele Spiel- und Sportgeräte bereit. Es gibt eine Mal- und Bastelecke, Kuchen und Getränke für kleines Geld. Die Clowns Pipo und Pipolina sind auch dabei. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Unter dem diesjährigen Motto „Karnevalsgewimmel zwischen Hölle und Himmel“ lädt der Neuruppiner Carnevalsclub zur Hauptveranstaltung ab 20 Uhr in den Neuruppiner Stadtgarten. Karten sind zu erfragen bei der MAZ unter Telefon 03391/45 75 40.

Rheinsberg – Die Natur- und Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt für das Jahresendspecial mit höfischen Köstlichkeiten ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rüthnick – Der Naturschützer und Naturfotograf Detlef Hase hält beim Rüthnicker Heimatverein einen Vortrag zum Vereinsbuch „Im Oberen Rhinluch – Unser schönes Naturerbe“. Zuhörer sind ab 18 Uhr im Vereinssaal an der Hauptstraße 5 willkommen.

Wittstock – Einer der erfolgreichsten christlichen Heiler Europas, Rolf Drevermann, hält um 14 Uhr einen öffentlichen Vortrag im Kino Astoria in Wittstock. Das Thema lautet: „Christliches Heilen, wundersame Genesungen und was verbirgt sich dahinter?“

Wittstock – Unter dem Motto „Durch Wittstock klingt ein Donnerhall – 31 Jahre Karneval“ wird in der Stadthalle Wittstock Karneval gefeiert. Das Prinzenpaar eröffnet die Sause um 20 Uhr. Kartentelefon: 03394/43 34 42.

Wusterhausen – Ein Kunstworkshop wird in der Galerie Alter Laden in Wusterhausen am Sonnabend und Sonntag angeboten. Die Künstlerin Josje Schroot leitet den Kurs von 13 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind nötig und werden im Wegemuseum entgegengenommen.

Ein Kunstworkshop mit Josje Schroot beginnt am Sonnabend in Wusterhausen. Quelle: Josje Schroot

Der Sonntag, 3. März

Barenthin – Der Barenthiner Carnevalsverein lädt seine jüngsten Narren ins Parieser Eck in Barenthin zum Feiern ein. Die Kinderfaschingsparty steigt um 14 Uhr.

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kunst, Speis und Trank von 14 bis 17 Uhr ein. Mit einer Finissage um 15 Uhr endet die Ausstellung mit Farblithografien des holländischen Künstlers Aat Verhoog.

Blumenthal – Zur Sonderausstellung „Örtliche Vereine“ lädt der Bürgerverein Blumenthal ein. Von 14 bis 17 Uhr öffnet dazu die Heimatstube ihre Türen.

Neuruppin – Der Neuruppiner Carnevalsclub startet seinen vorgezogenen Rosenmontagsumzug durch die Stadt um 14 Uhr. Zum anschließenden Karnevalsprogramm wird sich im Stadtgarten versammelt. Ob es noch Karten gibt, kann am Freitag noch unter 03391/45 75 40 erfragt werden.

Neuruppin – Klavierwerke von Liszt und Chopin bringt die polnische Pianistin Aleksandra Mikulska im Festsaal der Ruppiner Kliniken zu Gehör. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Kartenanfragen unter Telefon 03391/45 75 40 und 03391/6 59 81 98.

Die Pianistin Aleksandra Mikulska spielt am Sonntag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin – Tango Argentino kann man im Cafè Hinterhof, Rudolf-Breitscheid-Straße 38, in Neuruppin erlernen. Tanzwillige sind ab 17 Uhr willkommen. Anmeldungen und Infos unter 0171/5 46 48 13.

Vichel – Um die Vielfalt und das Wirken der Regenwürmer geht es in einem Vortrag von Stefanie Krück ab 16 Uhr im Gemeinschaftshaus Schloss Vichel. Das Café ist bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Um Regenwürmer geht es in einem Vortrag am Sonntag in Vichel. Quelle: Peter Geisler

Wittstock – Der närrische Nachwuchs ist beim Kinderkarneval in der Wittstocker Stadthalle willkommen. Unter dem Regiment des Kinderprinzenpaares warten Spaß und allerlei Überraschungen auf die Kids. Einlass ist ab 14 Uhr, Karten gibt es am Nachmittag in der Stadthalle.

Wusterhausen – Kunstworkshop von 13 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

