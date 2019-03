Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 8. März

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zur Frauentagsparty ein. Gefeiert wird von 19 bis 23 Uhr.

Kyritz – Sein neuestes Buch „Die Orte im Altkreis Kyritz auf alten Ansichtskarten“ stellt Eugen Gliege aus dem Havelland in Kyritz vor. Von 10 bis 12 Uhr sind Zuhörer in der Buchhandlung Steffen am Marktplatz willkommen.

Kyritz – Das Kyritzer Hotel Waldschlösschen lädt zur Orakeldinnershow ab 19 Uhr ein. Bei einem Drei-Gänge-Menü unterhält Lisa-Marie Ramsbeck mit komödiantischen Texten über Frauen, die in Rätseln sprechen. Kartentelefon: 033971/3 07 80.

Lisa-Marie Ramsbeck amüsiert ihr Publikum am Freitag in Kyritz. Quelle: E-Mail-MVD

Langen – Alle Langener Frauen sind herzlich willkommen, ab 15 Uhr gemeinsam im Gemeindehaus zu feiern. Der Ortsbeirat von Langen lädt zur Frauentagsfeier ein.

Lindow – In Lindow feiern die Frauen ihren Ehrentag im Sportlerheim. Die Frauentagsfeier mit Speis, Trank und Musik beginnt um 16 Uhr.

Neuruppin – Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr und das Blasorchester der Musikschule Neuruppin musizieren gemeinsam in der ausverkauften Pfarrkirche in Neuruppin. Das Benefizkonzert des Neuruppiner Rotary Clubs beginnt um 19.30 Uhr. (Foto oben)

Neuruppin – Zum „ Mädelsabend“ sind alle Frauen ab 18 Jahren im Neuruppiner Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz willkommen. Die Party steigt um 20 Uhr – mit viel Musik, Dessousschau und leckeren Drinks. Einlass ist ab 19 Uhr.

Neuruppin – Der Puppenspieler Michael Hatzius ist im Neuruppiner Stadtgarten mit seinem neuen Programm „Echsoterik“ zu Gast. Der Spaß beginnt um 20 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Der Puppenspieler Michael Hatzius ist am Freitag in Neuruppin zu Gast. Quelle: Christine Fiedler

Rheinsberg – Der Berliner Autor Robert Rauh stellt sein Buch über „Fontanes Frauen“ ab 19 Uhr im Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg vor. Danach wird über die Frage „Welche Rolle(n) haben Frauen heute?“ philosophiert. Der Eintritt ist frei.

Wittstock – Der Zirkus Humberto startet in seine neue Saison. Das Zirkuszelt ist hinter der Wittstocker Schwimmhalle aufgebaut. Die erste Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Neu ist das argentinische Miniaturpferd Scout, das nur 60 Zentimeter hoch ist, aber auch Kamele, Lamas, Pferde und Clowns erfreuen ihr Publikum.

Der Zirkus Humberto ist am Freitag, Sonnabend und Sonntag in Wittstock zu erleben – in diesem Jahr auch mit dem argentinischen Mini-Pony Scout. Quelle: Björn Wagener

Der Sonnabend, 9. März

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kaffee und Kunst von 14 bis 17 Uhr ein. Um 15 Uhr wird die Ausstellung „Der Wald“ mit Arbeiten aus Barsikower Kunstprojekten eröffnet.

Herzberg – Die DJs Christoph und Heiko und die „Herzberger Allstars“ sorgen für Stimmung im Herzberger Gemeindezentrum. Die Frauentagsparty startet um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Kränzlin – Die Rockband „G.I.N.“ aus Brandenburg steht auf der Bühne im Kränzliner Saal, Kleine Straße 17. Das Acoustic-Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Rockband „G.I.N.“ tritt am Sonnabend in Kränzlin auf. Quelle: Agentur

Kyritz – Zur vierten Runde beim Skat- und Rommè-Turnier treffen sich die Mitglieder des Kyritzer Anglervereins ab 14 Uhr im Cafè Schröder am Marktplatz.

Kyritz – „Melodien der Meere“ erklingen im Kyritzer Kulturhaus. Das Konzert mit der Schweizerin Géraldine Olivier und dem Shantychor Stella Maris beginnt um 15 Uhr.

Die Schweizerin Géraldine Olivier singt am Sonnabend in Kyritz. Quelle: Agentur

Lentzke – Norma Strauß in Lentzke öffnet die Türen ihrer Töpferei am Sonnabend und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Besucher können in der Hof-Werkstatt stöbern, beim Töpfern zuschauen und sich den Entstehungsprozess der Keramikprodukte erläutern lassen.

Lentzke – Zur Frauentagsfeier wird in Lentzke ins Weiße Haus eingeladen. Ab 15 Uhr sorgt ein amüsantes Programm für Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen.

Neuruppin – Im Neuruppiner Fontaneschulzentrum (Turnhalle), Artur-Becker-Straße 11, öffnet von 15 bis 17 Uhr der Winterspielplatz für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren mit ihren Eltern und Freunden. Zur Stärkung gibt es kostenlos gesunde Snacks – Getränke und Kuchen indes zum kleinen Preis. Mitzubringen sind Turnschuhe mit weißer Sohle oder rutschfeste Socken.

Neuruppin – Die Schlagerpop-Sängerin Ella Endlich gibt ab 19.30 Uhr ein Konzert in der ausverkauften Neuruppiner Pfarrkirche.

Die Schlagersängerin Ella Endlich gibt ein Konzert am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Felix M. Weber

Neuruppin – Don Airley, der Keyboarder der Band Deep Purple, tritt mit weiteren hochkarätigen Musikern im Neuruppiner Kulturhaus auf. Ab 20 Uhr geben sie Hardrockmusik von Ozzy Osbourne, Gary Moore, Rainbow und Deep Purple zum Besten.

Don Airey (Keeborder Deep Purple), Carl Sentance (Sänger von Nazareth), Laurence Cottle (Bassist von Black Sabbath), Simon Mc Bride (Gitarrist von Sweet), Savage und Jon Finnigan (Schlagzeuger der Gang Of Four) geben am Sonnabend ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin – Melanie Dekker gibt im Resort Mark Brandenburg ein Konzert ab 20 Uhr. In der Lobby singt und spielt sie Klassiker der kanadischen Musikszene wie „When I think of you“, „Blue Blanket“ oder „I said I“. Der Eintritt ist frei.

Melanie Dekker singt und spielt am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Agentur

Protzen – In Protzen wird ab 17 Uhr zur Frauentagsfeier eingeladen. Für Musik, Cocktails, mit und ohne Alkohol, Snacks und Imbiss im Gutshaus ist gesorgt.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt für das Jahresendspecial mit höfischen Köstlichkeiten ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter Telefon 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Die Ausstellung „Blaue Gürtel aus Wäldern - Malerei und Assemblagen“ von Manfred Zoller im Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg endet mit einer Finissage um 15 Uhr. Der Künstler wird über seine Arbeit und seine künstlerischen Sichtweisen sprechen. Der Eintritt ist frei.

Rheinsberg – „Die Zauberflöte“ – ein Musiktheaterstück für Familien – wird im Schlosstheater Rheinsberg aufgeführt. Das Duo Papagena ist ab 15 Uhr zu erleben.

Wittstock – In der Kegelbahn in Wittstock, Polthierstraße, ist von 9 bis 15 Uhr ein Flohmarkt aufgebaut. Angeboten werden Baby-, Kinder- und Damenkleidung, Taschen, Spielsachen, Bücher und Schuhe.

Wittstock – Vorstellungen Zirkus Humberto um 15 und 18 Uhr – siehe Freitag.

Der Sonntag, 10. März

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Cafè und Kunst von 14 bis 17 Uhr ein.

Kyritz – Ein Wiedersehen mit Pittiplatsch und seinen Freunden gibt es in Bluhm’s Hotel am Markt in Kyritz. Die bunte Kinder- und Familienshow beginnt um 15 Uhr.

Pittiplatsch und seine Freunde erfreuen Jung und Alt am Sonntag in Kyritz. Quelle: Agentur

Lentzke – offene Töpferei von 11 bis 18 Uhr – siehe Sonnabend.

Neuruppin – Die geplante Veranstaltung „Musik kennt keine Grenzen“ mit Jonny Hill, Edward Simoni, dem Oberkrainer Sextett und anderen im Neuruppiner Stadtgarten ist auf den 8. März 2020 verlegt worden.

Neuruppin – Der Autor Wladimir Kaminer liest im Hangar 312 auf dem ehemaligen Neuruppiner Flugplatz aus seinem aktuellen Buch „Die Kreuzfahrer“. Beginn ist um 17 Uhr.

Der Schriftsteller Wladimir Kaminer liest am Sonntag in Neuruppin. Quelle: dpa

Wittstock – Vorstellung Zirkus Humberto um 14 Uhr – siehe Freitag.

Von MAZonline