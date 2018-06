Dass die Etappe zwischen Wittenberge und Bad Wilsnack die kürzeste bei einer Tour de Prignitz ist, hatten wir schon öfter. Immerhin haben die Veranstalter eine 48 Kilometer lange Route zwischen den beiden Orten ausgetüftelt, die eigentlich nur 16 Kilometer voneinander entfernt sind. Es ist aber auch sicher eine der schönsten Etappen. Und im Vergleich zu den anderen Teilstücken ist es die Etappe der kurzen Wege, von denen viele altbekanntes Tour-Terrain sind.

Dabei fahren die Radler mitten durch Perleberg und nutzen gleich den neuen Kreisverkehr, wenn sie Richtung Spiegelhagen einschwenken. Beim dortigen Stopp steht das diesjährige Ortsjubiläum im Mittelpunkt – Spiegelhagen wird 725 Jahre alt. Manche erinnern sich noch an den gigantischen Mittagsstopp 2007 in dem Ort, als Spiegelhagen auch den Pausenpreis gewann. Von da aus geht es über Rosenhagen mit seinem neuen Kirchturm, das schöne Groß Gottschow, Kleinow und Groß Werzin weiter bis zum Schloss Grube. Laut Martina Christ vom Schloss Grube erwartet die Radler hier ein chillige Pause – gerade bei dem heißen Wetter ist das Schlossgelände sehr schön erholsam. Und von dort ist es nicht mehr weit in die Kurstadt Bad Wilsnack.

Ausfahrt aus Wittenberge: Bahnstraße – Mohrenstraße – Müllerstraße – Bad Wilsnacker Straße

Durchfahrt durch Perleberg: Lanzer Chaussee – Lenzener Straße – Wittenberger Straße – Schuhmarkt – Bäckerstraße – Pritzwalker Straße

Einfahrt nach Bad Wilsnack: Dr. Wilhelm-Külz-Straße – Große Straße - Markt

Verlauf: Wittenberge – Breese – Weisen – Schilde – Dergenthin – Sükow – Perleberg – Spiegelhagen – Rosenhagen – Groß Gottschow – Kleinow – Ponitz – Groß Werzin – Grube – Sigrön – Bad Wilsnack

Abgabe der Fahrräder für den Rücktransport: um 15.30 Uhr an der Lindenstraße in Bad Wilsnack. Die Räder müssen dafür mit einem Bändchen markiert sein, das man vor dem Start für drei Euro am MAZ-Stand erworben hat.

Personenrücktransport: um 17 Uhr an der Lindenstraße in Bad Wilsnack für alle, die vor dem Start für zwei Euro am MAZ-Stand ein Handbändchen erworben haben. Nach der Rückkehr können die Radler ihr Fahrrad in Empfang nehmen.

Radparkplätze für Dauerradler: im ehemaligen Kino an der Havelberger Straße 2.

Unterkunft: Karthanehalle, eventuell gegen kleinen Kostenbeitrag. Kontakt: Stadtinfo, 038791/26 20.

Von Bernd Atzenroth