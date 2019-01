Ichlim

Von Eiszeit und Winterwunderland konnte am Samstag am Nebelsee keine Rede sein. Stattdessen regnete es immer mal wieder. Doch das konnte die Veranstalter vom Seehotel Ichlim nicht davon abhalten, ihr 24. Eisfest am Strand des Sees durchzuziehen.

„Dann improvisieren wir eben. Wie die letzten Jahre auch“, sagte Hotelchef Verlando Konschak. Als Eisbahn diente in diesem Fall ein altes Förderband. Auf dem konnten die Teilnehmer zunächst ihr Geschick im Eis-Puck-Schießen zeigen. Dabei waren zumindest die Pucks aus Eis.

Trotz des nasskalten Wetters hatte auch Karla Künstler aus Strausberg mit ihrer Familie am Fest teilgenommen. „Wir sind mit unseren Kindern und Enkeln hergekommen. Der Hotelaufenthalt war unser Weihnachtsgeschenk“, berichtete sie. Sie und ihr Mann kennen das Hotel noch aus DDR-Zeiten.

Erst habe sie sich gewundert, wie man denn ein Eisfest ohne Eis organisieren kann, sei dann aber vom Einfallsreichtum der Veranstalter überrascht gewesen. „Das ist eine gute Idee und bringt vor allem Bewegung“, sagte Karla Künstler. Das Wetter spiele dabei keine Rolle.

Beim Skilaufen war Teamarbeit gefragt. Quelle: Christian Bark

Bewegung hatten die Teilnehmer vor allem beim „Doppelskilaufen“. Dabei mussten sich jeweils zwei Personen ein Paar Skier teilen und damit um das Förderband laufen. Richtig gut bekamen das Nico Kolk und seine Tochter Maja hin.

„Wir hatten von dem Fest in der MAZ gelesen und sind spontan mal hergefahren“, sagte der Familienvater aus Schweinrich. Auch beim anschließenden Eisstock-Schießen zeigten er und seine Tochter ihr Geschick. Dazu musste Verlando Konschak die Bahn aber erstmal präparieren.

Dazu nahm er Fit und seifte die Bahn entsprechend ein, dass sie auch ja schön rutschig war. Zum Aufwärmen gab es nebenher heiße Getränke und für die Kinder, passend zum Fest, etwas kaltes, nämlich ein Eis zum Schlecken.

Verlando Konschak nahm die Zeit. Quelle: Christian Bark

Der Hotelchef und sein Team müssen sich in der kalten Jahreszeit immer etwas einfallen lassen, um Gäste nach Ichlim zu locken. Am kommenden Wochenende startet dort beispielsweise ein Aquarellmalkurs, der wegen der großen Nachfrage zweimal stattfinden wird.

Sportlich wird es am kommenden Samstagvormittag. „Dann wandern wir einmal um den Nebelsee“, kündigte Verlando Konschak an. 10.30 Uhr gehe es los. Für zehn Euro erwarte die Teilnehmer dann auch ein reichhaltiges Picknick. Am Abend sei dann Wildschweinessen angesagt.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen unter: www.seehotel-ichlim.de

Von Christian Bark