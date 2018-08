Wittstock

Ein Mann aus Wittstock zeigte Freitagmorgen den Diebstahl seines Trolls an. Die Figur stand vor seinem Wohnhaus in der Straße An der Glinze.

Troll ist 3.000 Euro wert

Es handelt sich um eine etwa 1,20 Meter große und 50 Kilogramm schwere Figur eines norwegischen Trolls im Wert von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern oder zum Verbleib des Trolls machen können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40 zu melden.

Von MAZ-online