Wittstock

Einen Gartenschlauch und einen Rasensprenger hat ein unbekannter Dieb einer 82 Jahre alten Frau in Wittstock gestohlen. Sie erschien auf der dortigen Polizeiwache und zeigte den Diebstahl an. Der Dieb muss zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr zugegriffen haben. Dann entdeckte die 82-Jährige den Diebstahl aus ihrem Garten in der Röbeler Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro – den vertrocknenden Rasen nicht mit eingerechnet.

Von MAZ-online