Neu Daber

Acht Jahrzehnte ist Heinz Seeger aus Sewekow nun schon dem Schießsport treu geblieben. Auch wenn er den Sport nicht mehr aktiv ausüben kann, so verfolgt er doch zumindest interessiert , was seine Schützlinge vom Landesstützpunkt für das Flintenschießen in Neu Daber alles so auf die Beine stellen und wie sie erfolgreich bei internationalen Wettkämpfen abschneiden. Das berichtete am Dienstag Heinz Seegers Tochter, Heidi Schäfer. Sie war eine der Laudatoren auf den Sportpionier, der am Dienstag seinen 95. Geburtstag in Neu Daber feierte.

Zur Galerie Die Schützenlegende Heinz Seeger feierte am Dienstag in Neu Daber seinen 95. Geburtstag. Die Liste der Gratulanten war lang.

Heidi Schäfer blickte auf Heinz Seegers Privatleben zurück, auf seine ersten Schießversuche als Kind bis hin zu seiner Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg. „Ihr habt ihn immer als ruhigen Mann kennengelernt, genau so war und ist er auch als Vater.“, sagte sie. Dabei bekamen die Geburtstagsgäste historische Fotos aus dem bewegten Leben des 95-Jährigen zu sehen.

Trainer erfolgreicher Schützen

Die Verdienste Heinz Seegers um den Schießsport und die Mitbegründung des Schießstands und letztlich auch Landesstützpunktes in Neu Daber würdigte Silvio Wacker, Präsident der Privilegierten Schützengilde zu Wittstock 1560. „Wir sehen Heinz als Gründer und Förderer des Schießsports in unserer Region und werden seine Ideen weiterführen“, sagte er. Dabei hob er neben Seegers sportlichen Erfolgen, zuletzt war er 1989 Vize-DDR-Meister, auch sein Engagement für die Nachwuchsarbeit hervor. Bedeutende Schützen wie Dieter Zarges, Rainer Dallmann und Norbert Hirschmüller, die 1973 und 1974 den DDR-Mannschaftstitel erlangten, hatte er trainiert. Auch den späteren Bundestrainer Wilhelm Metelmann.

Alte Fotos ermöglichten einen Blick in Seegers bewegtes Leben. Quelle: Christian Bark Zur Galerie

Dieser hielt ebenfalls eine Laudatio auf sein großes Vorbild. „Ohne Heinz hätte ich wohl die Bäckerei meiner Eltern übernommen“, sagte er. Dass es nicht dazu gekommen ist, bereue er heute keineswegs. Sonst hätte er nicht hoffnungsvolle Talente wie die Cousinen Laura und Katrin Quooß trainiert, die mittlerweile ebenfalls zur Weltspitze in Skeet- und Trapschießen gehören würden. Für Laura und Katrin war es an dem Tag auch Ehrensache, dem Meisterschützen von einst gratulieren zu dürfen, wie sie sagten. Dass es ab 2019 künftig einen Pokal für den Schützennachwuchs geben soll, der Heinz Seegers Namen trägt, begrüßten die beiden Sportlerinnen.

Über die Medaille des Präsidenten des Brandenburgischen Schützenbundes, die Seeger vom Vizepräsident des Bundes, Wolfgang Regel, verliehen wurde, freute sich der Jubilar ganz besonders. „Ich hatte schon mal so eine, die ist mir bei einem Sturz aber mal abhanden gekommen“, sagte Heinz Seeger. Weitere Grüße gab es von Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann sowie dem Vorsitzenden des Kreisschützenbundes, Jürgen Kontak. Über Geschenke und Glückwünsche freute sich der 95-jährige Jubilar sichtlich.

Von Christian Bark