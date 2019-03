Wittstock

Ein 52-Jähriger verlässt am Mittwoch um 16.05 Uhr die Verkaufsräume einer Tankstelle in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock. Als er zu seinem Auto geht, fährt ihn ein 53-Jähriger mit einem Nissan an.

Das Unfallopfer klagt über Schmerzen. Alarmierte Rettungssanitäter untersuchen den Mann gleich vor Ort. Danach wollte sich der Angefahrene bei Bedarf einem Arzt vorstellen.

Gegen den Nissan-Fahrer läuft ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZ-online