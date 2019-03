Wittstock

Mehrere Bankautomaten beschädigten Unbekannte Am Markt in Wittstock. Die Täter blockierten beispielsweise die Öffnungen eines Kontoauszugsdruckers, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest. Die Beschädigungen sind am Montagmorgen entdeckt worden.

Ebenfalls am Montag stellte sich heraus, dass die Glasscheibe und der Fliesenboden einer Apotheke Am Markt in Wittstock beschmiert worden waren. Darüber hinaus stahlen die Täter ein Apothekenschild und beschädigten ein weiteres. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Von MAZonline