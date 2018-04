Unfallflucht - Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Ein Autofahrer kam mit seine Citroen am Donnerstag um 16.20 Uhr nach rechts von der Landstraße zwischen Biesen und Wernikow ab, prallte an mehrere Leitpfosten und überfuhr eine Wiese. Dann verschwand der Wagen in hohem Tempo.

Zeugen riefen die Polizei

Doch Pech für den Unfallflüchtigen: Zeugen hatten sofort die Polizei informiert. Der 49-jährige Fahrer konnte ermittelt und gegen 17 Uhr in Biesen kontrolliert werden.

Beamte entdeckten an der rechten Citroen-Seite frische Unfallschäden. Der Fahrer gab an, von der Straße abgekommen zu sein. Er stand unter Einfluss von Alkohol (0,94 Promille). Er musste zur Blutprobe.

Führerschein abgenommen

Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Der Mann wird sich wegen Unfallflucht und Trunkenheit strafrechtlich verantworten müssen.

Von MAZ-online