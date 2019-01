Wittstock

Ein 46-jähriger deutscher Fahrer 0,95 Promille eines in Schweden zugelassenen Pkw Volvo ist am Mittwoch um 23.30 Uhr in der Wittstocker Steinstraße aus dem Verkehr gezogen worden.

Der Mann konnte zudem keinen Führerschein vorlegen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er in Deutschland aktuell ein Fahrverbot hat.

Das am Volvo angebrachte Kennzeichen gehörte nicht daran. Der Wagen war seit 2017 nicht mehr zugelassen, eine gültige Haftpflichtversicherung oder eine Versichertenkarte lag nicht vor.

Die Beamten stellten die Kennzeichentafeln sicher und ließen eine Blutprobenentnahme bei dem 46-Jährigen durchführen. Mehrere Strafanzeigen wurden aufgenommen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Unter Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der in Schweden wohnhafte Mann entlassen.

Von MAZ-online